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Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Zorunlu eğitim kaç yıla düşürülecek? Yusuf Tekin açıkladı!

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Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Zorunlu eğitim kaç yıla düşürülecek? Yusuf Tekin açıkladı!
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin uzunluğunun dünyada da tartışıldığını belirten Tekin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Zorunlu eğitim kaç yıla düşürülecek? Yusuf Tekin'in açıklamaları haberimizde.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlarken zorunlu eğitim süresine dair değerlendirmelerde bulundu. Peki, Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Zorunlu eğitim kaç yıla düşürülecek? Detaylar...

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim uygulandığını hatırlattı. Tekin, eğitimde fırsat eşitliği ve yükseköğrenimin yaygınlaşmasıyla birlikte zorunlu eğitim süresinin dünyada da tartışılan bir konu olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin tartışmanın yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını belirterek çocukların sosyal hayata ve çalışma hayatına daha erken entegre olmasının farklı ülkelerde de ele alındığını söyledi.

Tekin, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor; bu epey uzun bir süre. Çocukların sosyal hayata ve çalışma hayatına entegre olmasını sadece biz değil bütün ülkeler tartışıyor. Türkiye'de de böyle bir tartışmanın yapılması gerektiğini söyledik. Önümüzdeki dönemde bu konu mutlaka gündeme gelecektir."

Bakanlığın daha önceki açıklamalarında da 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda kamuoyunda bir tartışma yürütüldüğü ve farklı modellerin değerlendirildiği belirtilmişti. Ancak önceki açıklamalarda herhangi bir karar alınmadığı da ifade edilmişti.

ZORUNLU EĞİTİM KAÇ YILA DÜŞÜRÜLECEK?

Zorunlu eğitimin kaç yıla düşürüleceğine ilişkin Bakan Tekin'in son açıklamasında belirlenmiş bir süre paylaşılmadı. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının uzunluğu üzerinden yürütülen tartışmanın önümüzdeki dönemde gündeme geleceğini ifade etti.

Bu nedenle mevcut açıklamada zorunlu eğitimin kaç yıla indirileceğine ilişkin kesinleşmiş bir süre bulunmuyor. Bakan Tekin'in açıklamasında herhangi bir yıl seçeneği ya da kesinleşmiş bir düzenleme duyurulmadı.

Bakan Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda da 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda farklı modellerin değerlendirildiğini, ancak değişiklik için karar alınması ve yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtmişti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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