Zonguldak okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Zonguldak'ta okul yok mu (ZONGULDAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Karla birlikte gündeme gelen tatil ihtimali, Zonguldak'taki öğrenciler ve aileler tarafından yakından takip ediliyor. 30 Aralık Salı günü için "Zonguldak'ta okullar kapalı olacak mı?" sorusu arama motorlarında öne çıkarken, Van Valiliği'nin kar tatili açıklamaları da farklı iller için emsal olup olmayacağı açısından dikkat çekiyor.

ZONGULDAK MERKEZ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent merkezinde kısa sürede her yeri beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından başlayan yağış, özellikle merkez ve yüksek kesimlerde günlük yaşamı zorlaştırdı.

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırırken, şehrin simge noktaları, cadde ve parklar tamamen karla kaplandı. Belediye ekipleri ise ana yollar ve yoğun kullanılan güzergâhlarda buzlanma riskine karşı tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Zonguldak-Ereğli ve Zonguldak-Ankara karayolu başta olmak üzere şehirlerarası güzergâhlarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulması gerektiği vurgulanırken, hız yapılmaması ve takip mesafesinin korunması istendi.

30 ARALIK SALI OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

30 Aralık Salı günü için şu ana kadar eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre valiliklerden gelecek olası duyurular yakından takip ediliyor. Gelişmeler oldukça güncel bilgiler paylaşılacak.