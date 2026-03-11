Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor muhtemel rakipleri kim, Galatasaray Fenerbahçe birbirleriyle eşleşebilir mi?

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı finale kalan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri büyük merak uyandırıyor. Futbolseverler, kupada "Galatasaray ve Fenerbahçe birbirleriyle eşleşebilir mi?" sorusuna yanıt ararken, olası eşleşmelerin detayları netleşmeye başladı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek finallerle devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için yapılacak kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Tüm kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek kura, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak ve futbolseverler eşleşmeleri anlık olarak takip edebilecek.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR VE KURA DETAYLARI

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Kura çekiminde seri başı olan takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Konyaspor olurken, Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği seri başı olmayan takımlar olarak eşleşecek. Çeyrek final maçları 21-23 Nisan tarihlerinde oynanacak ve statü gereği seri başı takımlar kendi sahalarında mücadele edecek.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Galatasaray

Beşiktaş

Fenerbahçe

Trabzonspor

Samsunspor

Konyaspor

Alanyaspor

Gençlerbirliği

Seri başı takımlar

Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar

Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor

Seri başı takımlar, seri başı olmayan takımlarla eşleşecek.