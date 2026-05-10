Zikrullah Erdoğan kimdir, Zikrullah Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Zikrullah Erdoğan’ın hayatı ve biyografisi kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. “Zikrullah Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, Erdoğan’ın yaşamı, kariyeri ve memleketine ilişkin bilgiler gündemdeki yerini koruyor.

Son dönemde adı sıkça gündeme gelen Zikrullah Erdoğan hakkında vatandaşlar detaylı bilgi arayışına girdi. Özellikle “Zikrullah Erdoğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?” sorularına yanıt aranırken, Erdoğan’ın geçmişi, mesleki kariyeri ve yaşam öyküsü merak konusu oldu.

ZİKRULLAH ERDOĞAN KİMDİR?

1993 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde dünyaya gelen Zikrullah Erdoğan, ilk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi’nde çift anadal programı kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü de bitirdi. Üniversite yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı.

Bir süre Halk Bankası’nda görev yapan Erdoğan, daha sonra İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDE GÖREV YAPTI

Rize Valiliği’nde il merkez stajını tamamlayan Erdoğan, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde kaymakam refikliği stajı yaptı. Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev aldı.

Edirne’de mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamlayan Erdoğan, yurt dışı stajı kapsamında İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı.

Dönem Kaymakamlık Kursu’nun ardından 2020-2022 yılları arasında Isparta’nın Uluborlu ilçesinde, 2022-2024 yılları arasında ise Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. Erdoğan, 1 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı görevine atanmıştı.

Evli ve bir çocuk babası olan Erdoğan’ın iyi derecede İngilizce bildiği öğrenildi.

Osman DEMİR
