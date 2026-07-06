Zihni Göktay eşi Sevinç Göktay kidmir? Sevinç Göktay kaç yaşında, nereli?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'ın 80 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılan deneyimli sanatçının yaşamını yitirdiği haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Zihni Göktay'ın vefatının ardından sanatçının özel yaşamı da yeniden gündeme gelirken, özellikle eşi Sevinç Göktay hakkında araştırmalar hız kazandı. İnternet kullanıcıları, "Sevinç Göktay kimdir?", "Sevinç Göktay kaç yaşında?" ve "Sevinç Göktay nereli?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

ZİHNİ GÖKTAY EŞİ SEVİNÇ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay'ın eşi Sevinç Göktay hakkında kamuoyuna açıklanmış kapsamlı bir biyografik bilgi bulunmamaktadır. Sevinç Göktay, sanatçının yaşamındaki en önemli isimlerden biri olarak bilinse de, özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ettiği için hakkında paylaşılan bilgiler oldukça sınırlıdır.

Bilinen bilgiler doğrultusunda Sevinç Göktay, Ocak 2022'de yaşamını yitirmiştir. Zihni Göktay, eşinin vefatının ardından hayatına ilişkin özel detayları kamuoyuyla sınırlı ölçüde paylaşmıştır.

Günümüzde de Sevinç Göktay'ın eğitim hayatı, mesleği, ailesi veya yaşam öyküsüne ilişkin doğrulanmış ve kamuoyuna açıklanmış resmi bilgiler bulunmamaktadır.

SEVİNÇ GÖKTAY KAÇ YAŞINDA?

Sevinç Göktay'ın doğum tarihi veya doğum yılına ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

SEVİNÇ GÖKTAY NERELİ?

Sevinç Göktay'ın doğum yeri ya da memleketine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

ZİHNİ GÖKTAY'IN VEFATI SONRASI GÖZLER AİLE YAŞAMINA ÇEVRİLDİ

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Zihni Göktay'ın 80 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından sanatçının aile yaşamı da yeniden gündeme geldi. Akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncunun vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü oluşturdu.

Zihni Göktay'ın eşi Sevinç Göktay'ın ise Ocak 2022'de hayatını kaybettiği biliniyor. Bunun dışında Sevinç Göktay'ın yaşamına ilişkin kamuoyuna açıklanmış ayrıntılı bilgiler bulunmuyor. Bu nedenle biyografisi, yaşı ve memleketi gibi konularda doğrulanmış veriler paylaşılmamıştır.

Kamuoyuna açık resmi bilgiler doğrultusunda Sevinç Göktay hakkında bilinenler, Ocak 2022'de yaşamını yitirdiği ve Zihni Göktay'ın eşi olduğuyla sınırlıdır. Bunun dışındaki kişisel bilgilere ilişkin doğrulanmış resmi kaynak bulunmamaktadır.