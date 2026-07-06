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Zihni Göktay çocuğu var mı? Zihni Göktay çocukları kim?

Zihni Göktay çocuğu var mı? Zihni Göktay çocukları kim?
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Zihni Göktay'ın hayatını kaybetmesinin ardından usta sanatçının özel yaşamı da merak edilen konular arasına girdi. Özellikle "Zihni Göktay çocuğu var mı?" ve "Zihni Göktay çocukları kim?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, kamuoyuna doğrulanmış bilgiler ışığında Zihni Göktay'ın aile hayatına ilişkin bilinenler.

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Zihni Göktay, yaşamını yitirmesinin ardından sanat dünyasını yasa boğdu. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli temsilcileri arasında gösterilen usta oyuncunun vefat haberinin ardından, kariyerinin yanı sıra özel yaşamı da kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasına girdi. Özellikle "Zihni Göktay çocuğu var mı?" ve "Zihni Göktay çocukları kim?" soruları internet aramalarında öne çıkmaya başladı.

ZİHNİ GÖKTAY ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Zihni Göktay'ın bir çocuğu bulunmaktadır. Usta oyuncunun kızı Zeynep Göktay Dilbaz'dır.

ZİHNİ GÖKTAY ÇOCUKLARI KİM?

Kamuoyuna açık ve doğrulanmış bilgilere göre Zihni Göktay'ın bilinen çocuğu, kızı Zeynep Göktay Dilbaz'dır.

Zeynep Göktay Dilbaz, babasının sanat mirasını sürdüren isimlerden biri olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev yapmaktadır. Böylece hem tiyatro geleneğinin devamına katkı sağlamakta hem de ailesinin sanatla özdeşleşen çizgisini sürdürmektedir.

Zihni Göktay'ın başka çocuklarının bulunduğuna ilişkin kamuoyuna doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle güvenilir kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda, usta sanatçının bilinen çocuğu Zeynep Göktay Dilbaz olarak kabul edilmektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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