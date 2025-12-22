Zeynep Tuğçe Bayat O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programına mı katılıyor? Zeynep Tuğçe Bayat O Ses Türkiye'ye ne zaman katılıyor?

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel'de sahne alacak ünlüler arasında Zeynep Tuğçe Bayat'ın adı da geçiyor. Peki, Bayat gerçekten programda yer alacak mı ve izleyiciler onu hangi sürpriz performanslarla görecek? Yılbaşı gecesi için hazırlıkları merak konusu olan ünlü oyuncu izleyicileri şimdiden heyecanlandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT O SES TÜRKİYE 2026 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINA MI KATILACAK?

Zeynep Tuğçe Bayat, 2026 yılı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak ünlüler arasında yer alıyor. Programda özel performanslar ve sürpriz düetlerle izleyicilerle buluşacak.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 doğumlu, Mersinli Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünde tamamladıktan sonra, oyunculuk hayaliyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğrenim gördü.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT NERELİ?

Zeynep Tuğçe Bayat, Mersin doğumludur.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN KARİYERİ

Zeynep Tuğçe Bayat, oyunculuk kariyerine 2009 yılında FOX'ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle başladı. Ardından atv'de yayımlanan Gönülçelen dizisinde "Nevra", TNT'de Yıldız Masalı dizisinde "Pelin", Show TV'de Ah Neriman dizisinde "Yeşim" ve Star TV'de Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterlerini canlandırdı. Son olarak Show TV'de yayımlanan Baba dizisinde "Şahika" karakterine hayat verdi.

Filmografisinde Şansımı Seveyim, Akvaryum, Yakında Adresi Olmayan Ev gibi yapımlar yer alırken; televizyon projeleri arasında Seviyor Sevmiyor, Afili Aşk, Kuruluş Osman, Teşkilat, La Pasion Turca gibi diziler bulunmaktadır. Ayrıca internet platformlarında Senkron, Dünyayı Kurtaran Kadın, Prens Caren, Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi projelerde de yer aldı.

Tiyatro kariyerinde ise Fırtına ve Closer - Sevgi Neden Yetmez gibi oyunlarda başrol oynadı. Zeynep Tuğçe Bayat, kariyeri boyunca tiyatro, dizi, sinema ve dijital platformlarda aktif olarak çalışmış, yetenekli bir oyuncu olarak dikkat çekmiştir.