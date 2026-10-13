Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli, dünya sıralamasında kaçıncı?

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Türk tenisinin öne çıkan isimlerinden Zeynep Sönmez'in kariyer yolculuğu ve uluslararası başarıları gündemdeki yerini koruyor. Grand Slam turnuvalarında üçüncü tura yükselerek dikkat çeken milli tenisçinin yaşı, memleketi ve güncel WTA sıralaması araştırılıyor. Zeynep Sönmez kaç yaşında, nerede doğdu, kariyerinin en yüksek dünya sıralaması kaç oldu? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul’da doğan milli tenisçidir. Küçük yaşlarda başladığı tenis kariyerini ulusal ve uluslararası turnuvalarda sürdürerek Türk tenisinin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sağ elini kullanan Sönmez, 1,70 metre boyundadır.

Çocukluk döneminde İstanbul’da düzenlenen WTA turnuvalarını takip eden milli tenisçi, Serena Williams, Maria Sharapova, Victoria Azarenka ve Li Na gibi dünyaca ünlü tenisçilerden ilham aldı. Zamanla profesyonel arenada önemli sonuçlara imza atan Sönmez, uluslararası başarılarıyla dikkat çekti.

ZEYNEP SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Nisan 2002 doğumlu olan Zeynep Sönmez, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. İstanbul’da dünyaya gelen milli tenisçinin ailesi Artvinlidir. Tenisle yaklaşık 6-7 yaşlarında yaz okulunda tanışan Sönmez, antrenörünün yeteneğini fark etmesiyle bu alanda ilerlemeye başladı.

ZEYNEP SÖNMEZ’İN KARİYERİNDEKİ EN BÜYÜK BAŞARILARI NELER?

Zeynep Sönmez, profesyonel tenis kariyerindeki önemli çıkışını 2024 yılında Mérida Açık’ta yaşadı. Turnuvada şampiyonluğa ulaşarak ilk WTA Tour tekler kupasını kazanan milli tenisçi, Çağla Büyükakçay’ın 2016 İstanbul şampiyonluğunun ardından bu başarıya ulaşan Türk kadın tenisçiler arasına girdi.

2025 Wimbledon’da üçüncü tura yükselen Sönmez, Açık Dönem’de bu aşamaya ulaşan ilk Türk tenisçi oldu. Milli sporcu, 2026 Avustralya Açık’ta da üçüncü tura çıkarak Grand Slam organizasyonlarındaki başarısını sürdürdü.

ZEYNEP SÖNMEZ DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Zeynep Sönmez, 2026 yılında WTA dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48’inciliğe yükseldi. 12 Ekim 2026 tarihli sıralamada ise tek kadınlarda 59. sırada yer aldı. İlk 50’ye girme başarısı gösteren milli tenisçi, böylece kariyerinde yeni bir seviyeye ulaştı.

ZEYNEP SÖNMEZ KAÇ WTA ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI?

Zeynep Sönmez’in kariyerinde bir WTA Tour tekler şampiyonluğu bulunuyor. Milli tenisçi, 2024 Mérida Açık’ta elde ettiği zaferle ilk WTA kupasını kazandı. Sönmez, WTA turnuvalarındaki başarısının yanı sıra kariyerinin önceki yıllarında ITF organizasyonlarında da tekler şampiyonlukları elde etti.