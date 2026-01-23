Zeynep Sönmez elendi mi, kaçıncı maçta elendi, kaçıncı oldu? Zeynep Sönmez'in rakibi kimdi?

Avustralya Açık'ta Türk tenisinin genç yıldızı, kortta büyük bir mücadele ortaya koydu ve turnuva boyunca izleyenleri heyecanlandırdı. Ancak maçın kritik anlarında sürpriz gelişmeler yaşandı. Turnuvada hangi turda elendi, kaçıncı maçında mücadeleye veda etti ve karşısında hangi rakip vardı? Türk tenisinin bu yükselen ismi, büyük kortlarda neler başardı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP SÖNMEZ ELENDİ Mİ?

Evet, Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. turda turnuvaya veda etti. Milli tenisçi, büyük bir mücadele sergilemesine rağmen rakibi Yulia Putintseva karşısında üç sette yenilerek turnuvadan elendi. Bu sonuçla, Avustralya Açık'ta üçüncü tur seviyesinde mücadele eden ilk Türk kadın tenisçi olma unvanı sürerken, turnuvayı tamamlamış oldu.

Maç boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen Sönmez, ikinci sette tie-break ile seti kazanarak toparlansa da, son sette rakibinin daha az hata yapması ve etkili servis oyunuyla karşılaşmayı kaybetti.

ZEYNEP SÖNMEZ KAÇINCI MAÇTA ELENDİ?

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık tekler ana tablosunda üçüncü maçında elendi. Turnuvaya ana tablo veya eleme turları aracılığıyla katılan Sönmez, ilk iki turda başarılı bir şekilde galip gelmiş, böylece üçüncü turda deneyimli rakibi Putintseva ile karşılaşmıştı. Üçüncü tur maçında mağlup olması, onun turnuvadaki üçüncü maçında elenmesine yol açtı ve organizasyonla vedalaşmasını sağladı.

ZEYNEP SÖNMEZ KAÇINCI OLDU?

Avustralya Açık'ta üçüncü turda elenmesiyle Zeynep Sönmez, tek kadınlar ana tablosunda ilk iki turu geçmeyi başarmış oldu. Bu sonuç, onun Grand Slam turnuvalarında üçüncü tur seviyesinde mücadele eden ilk Türk kadın tenisçi olmasını sağladı. Dolayısıyla turnuvayı 3. turda tamamlayarak, büyük bir başarıya imza attı ve hem kariyerinde hem de Türk tenisinde tarihi bir performans sergiledi.

ZEYNEP SÖNMEZ'İN RAKİBİ KİMDİ?

Zeynep Sönmez'in 3. turdaki rakibi Kazakistanlı tenisçi Yulia Putintseva'ydı. Sıralamada Sönmez 112., Putintseva ise 94. sırada yer alıyordu. Maç KIA Arena'da oynandı ve her iki sporcu da zaman zaman serviste ve oyunlarında etkili performanslar sergiledi. İlk seti kaybeden Sönmez, ikinci seti tie-break ile kazanarak maça döndü, ancak son sette Putintseva daha az hata yaparak 6-3 kazanıp maçı 2-1 tamamladı.

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 doğumlu Türk profesyonel tenis oyuncusudur. Kariyerinde WTA Turunda bir tekler şampiyonluğu ve ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu bulunuyor. 2025 yılında teklerde kariyerinin en yüksek WTA sıralaması olan 69. sıraya yükselmiş, çiftlerde ise 382. sırada yer almıştır.

Türkiye'nin teklerde 1 numaralı oyuncusu olan Sönmez, genç yaşına rağmen büyük turnuvalarda sürpriz galibiyetler elde ederek Türk tenisinin uluslararası arenadaki yüzü haline gelmiştir. Avustralya Açık'ta 3. tura çıkarak Grand Slam'lerde üçüncü tur oynayan ilk Türk kadın tenisçi unvanını kazanmış, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza atmıştır.