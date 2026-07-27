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Zeynep Papuççuoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Tarık Papuççuoğlu'nun kızı Zeynep Papuççuoğlu kaç yaşında, nereli?

Zeynep Papuççuoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Tarık Papuççuoğlu'nun kızı Zeynep Papuççuoğlu kaç yaşında, nereli?
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Oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun kızı Zeynep Papuççuoğlu, hem ailesi hem de oyunculuk kariyeriyle gündeme geliyor. İşletme eğitimi almasına rağmen sanat dünyasını tercih eden Papuççuoğlu'nun hayatı ve kariyeri, internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Zeynep Papuççuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor ve eşi kim?

Tarık Papuççuoğlu'nun kızı Zeynep Papuççuoğlu, sanatçı kimliği ve oyunculuk kariyeriyle son dönemde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sanat dolu bir ailede yetişen Papuççuoğlu'nun eğitim hayatı, rol aldığı yapımlar ve özel yaşamı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Zeynep Papuççuoğlu kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli ve eşi kim? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN KIZI ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR?

Zeynep Papuççuoğlu, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve televizyon sanatçısı Tarık Papuççuoğlu ile sanatçı Gülgün Akansu'nun kızıdır. Sanatla iç içe bir aile ortamında büyüyen Papuççuoğlu, çocukluk yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duydu. Üniversite eğitimini İngiltere'de bulunan University of Portsmouth İşletme Bölümü'nde tamamlayan Papuççuoğlu, mezuniyetinin ardından kariyerini oyunculuk alanında sürdürmeyi tercih etti.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Zeynep Papuççuoğlu mesleğini oyuncu olarak sürdürüyor. Oyunculuk eğitiminin ardından televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro çalışmalarında yer aldı. Kariyeri boyunca Cennet (2007), Aile Reisi (2009), Peşpeşe (2010) ve İçimdeki Balık (2015) gibi yapımlarda rol aldı.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1975 doğumlu olan Zeynep Papuççuoğlu, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU NERELİ?

Zeynep Papuççuoğlu İstanbul doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını sanatçı bir aile ortamında geçirmiştir.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Zeynep Papuççuoğlu, Türkiye'nin tanınmış şeflerinden Maksut Aşkar ile evlidir. Çift, özel yaşamlarını kamuoyundan uzak sürdürmeyi tercih etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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