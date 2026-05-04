Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli?

Ekranların dikkat çeken genç oyuncularından Zeynep Atılgan, özellikle “Taşacak Bu Deniz” dizisindeki performansıyla son dönemde yoğun ilgi görüyor. “Fadime Koçari karakterine hayat veren Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılırken, genç oyuncunun kariyer yolculuğu da merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 tarihinde İstanbul’da doğan genç bir oyuncudur. Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitimine devam eden Atılgan, oyunculuk kariyerine lise yıllarında aldığı kamera önü eğitimleriyle adım atmıştır. Reklam ve kısa film projeleriyle sektöre giriş yapmış, ardından televizyon dizilerinde rol almaya başlamıştır.

ZEYNEP ATILGAN KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu olan Zeynep Atılgan, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

ZEYNEP ATILGAN NERELİ?

Zeynep Atılgan İstanbul doğumludur ve aslen de İstanbulludur.

ZEYNEP ATILGAN’IN KARİYERİ

Zeynep Atılgan oyunculuk kariyerine 2018 yılında kamera önü eğitimleri alarak başlamıştır. İlk olarak reklam filmleri ve kısa projelerde yer almış, daha sonra televizyon dünyasına geçiş yapmıştır. İlk dikkat çeken performansını Yargı dizisinde canlandırdığı “Parla Yılmaz” karakteri ile göstermiştir. Ardından Kardelenler dizisinde “Aysel” ve Taşacak Bu Deniz dizisinde “Fadime Koçari” karakterleriyle ekranlarda yer almaya devam etmiştir. Son olarak TRT 1’de yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisinde rol alarak kariyerini sürdürmektedir.