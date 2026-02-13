Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Zeynep Alkan hakkında neden gözaltı kararı çıkarıldı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, dijital içerik platformu üzerinden faaliyet yürüttüğü iddia edilen 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Zeynep Alkan'ın da yer aldığı bildirildi. Peki, Zeynep Alkan kimdir, babası kim? Zeynep Alkan neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Son günlerde yürütülen operasyon kapsamında adı geçen Zeynep Alkan'ın, kamuoyunda tanınan ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan ile aynı kişi olmadığı belirtilmiştir.

Bu nedenle söz konusu soruşturmada adı geçen Zeynep Alkan hakkında kamuoyuna yansıyan detaylı bir biyografik bilgi bulunmamaktadır. Yaşı, memleketi, eğitim durumu ya da mesleki geçmişine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir açıklama paylaşılmamıştır.

Soruşturma süreci devam ederken, isim benzerliği nedeniyle oluşabilecek bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır. Resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar dışında, kişiyle ilgili netleşmiş bir biyografik veri bulunmamaktadır.

ZEYNEP ALKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında, OnlyFans platformuna IP adresi değişikliğiyle erişim sağlayarak cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı ve bu içerikleri ücret karşılığında sunduğu öne sürülen 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde toplam 8 ilde eş zamanlı çalışma yürütüldü ve 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Zeynep Alkan'ın da yer aldığı bildirildi ancak kendisinin yurt dışında olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin toplam mal varlığının 257 milyon 234 bin 570 TL değerinde taşınır ve taşınmaz varlıklardan oluştuğu, ayrıca şirketlerinin sermaye piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre operasyon listesinde Azranur Ay Vandan'dan Serpil Cansız'a kadar uzanan 25 isim bulunuyor. Soruşturma süreci devam ederken, gözaltına alınan kişilerle ilgili hukuki değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişme, dijital platformlarda içerik üretimi, IP erişim yöntemleri ve ücretli abonelik sistemleri gibi konuları yeniden gündeme taşıdı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise yürütülen adli işlemlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

UYARI: Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, OnlyFans soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan kişinin kendisi olmadığını ve durumun yalnızca isim-soyisim benzerliğinden kaynaklandığını açıkladı.