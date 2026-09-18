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Zeynep Akçıray, cemiyet hayatında tanınan ve ikinci el lüks moda sektöründe faaliyet gösteren Deluxe Seconds markasının kurucusudur. Akçıray'ın iş yaşamı ve özel hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Zeynep Akçıray kimdir, eşi kim, ne iş yapıyor? Zeynep Akçıray kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ZEYNEP AKÇIRAY KİMDİR?

Zeynep Akçıray, ikinci el üst segment lüks moda alanında faaliyet gösteren Deluxe Seconds markasının kurucusudur. Markanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Deluxe Seconds'ın hikâyesi İstanbul'da Zeynep Akçıray tarafından başlatıldı. Marka; ikinci el lüks çanta, ayakkabı, giyim, aksesuar ve mücevher kategorilerinde ürün alış ve satışı gerçekleştiriyor.

Akçıray'ın çalışmaları, lüks moda ürünlerinin yeniden kullanımını merkeze alan bir iş modeli üzerinden ilerliyor. Deluxe Seconds tarafından paylaşılan bilgilerde ürünlerin uzman kontrolünden geçirildiği ve sürdürülebilir moda yaklaşımının markanın çalışma anlayışının bir parçası olduğu belirtiliyor.

ZEYNEP AKÇIRAY NE İŞ YAPIYOR?

Zeynep Akçıray, Deluxe Seconds'ın kurucusu ve yöneticisi olarak ikinci el lüks moda sektöründe faaliyet gösteriyor. İstanbul merkezli Deluxe Seconds, üst segment ikinci el ürünlerin alış ve satışını gerçekleştiriyor. Markanın ürün kategorileri arasında çanta, ayakkabı, giyim, aksesuar ve mücevher bulunuyor.

Deluxe Seconds'ın resmi internet sitesinde markanın sürdürülebilir moda anlayışını benimsediği ve ürünlerin yeniden kullanıma kazandırılmasına odaklandığı ifade ediliyor. Bu model kapsamında lüks moda ürünlerinin kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Akçıray, 2025 yılında yayımlanan bir Deluxe Seconds röportajında da markanın dijital tarafta büyümesi ve ikinci el çanta ve aksesuarların yeniden değerlendirilmesi üzerine çalışmalarından bahsetti. Aynı içerikte Deluxe Seconds'ın Kuruçeşme'deki yeni konumundan söz ediliyor.

ZEYNEP AKÇIRAY KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Akçıray'ın yaşıyla ilgili doğrulanabilir bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle yaşı konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

ZEYNEP AKÇIRAY NERELİ?

Zeynep Akçıray'ın nereli olduğuna ilişkin doğrulanabilir bir bilgi bulunmuyor. Bilinen bilgiler, iş yaşamının İstanbul merkezli Deluxe Seconds markası üzerinden şekillendiğini gösteriyor. Markanın resmi internet sitesinde kuruluş hikâyesinin İstanbul'da başladığı belirtiliyor.

ZEYNEP AKÇIRAY EŞİ KİM?

Zeynep Akçıray'ın eşi Volkan Akçıray'dır. Verilen bilgilere göre Zeynep Akçıray ve Volkan Akçıray evlidir ve çiftin bir çocuğu bulunmaktadır.