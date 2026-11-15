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Trabzonspor'un bugün Zenit ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde rakip takım merak konusu oldu. St. Petersburg temsilcisi Zenit'in futbol geçmişi, mücadele ettiği lig ve Rus futbolundaki yeri araştırılırken, iki takımın karşılaşması da futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Zenit hangi ülkenin, nerenin takımı? Zenit hangi ligde oynuyor? Detaylar haberimizde.

ZENİT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Zenit, Rusya'nın futbol kulüplerinden biridir. Tam adı Zenit Saint Petersburg olan takım, Rusya'nın kuzeybatısında bulunan St. Petersburg kentini temsil ediyor. 25 Mayıs 1925 tarihinde kurulan kulüp, Rus futbolunun köklü ekipleri arasında yer alıyor.

Mavi-beyaz renkleriyle tanınan Zenit, iç saha karşılaşmalarını St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynuyor. Kulübün merkezi de St. Petersburg'da bulunuyor.

ZENİT HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Zenit, Rusya'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan Rusya Premier Ligi'nde (Russian Premier League) mücadele ediyor. Lig, Rus futbolunun birinci kademesini oluşturuyor. Zenit, 2026-2027 sezonunda da bu ligde yer alıyor.

ZENİT HANGİ ŞEHRİN TAKIMI?

Zenit, Rusya'nın St. Petersburg şehrinin takımıdır. Kulüp, kimliğini ve tarihini bu şehirle özdeşleştirmiştir. Takımın maçlarını oynadığı Gazprom Arena da St. Petersburg'da yer alıyor.

ZENİT NE ZAMAN KURULDU?

Zenit, 25 Mayıs 1925 tarihinde kuruldu. Kulüp, kuruluşundan bu yana farklı dönemlerden geçerek Rus futbolunun önemli ekiplerinden biri haline geldi. Rusya Premier Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yanı sıra 2008 yılında UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak uluslararası başarı da elde etti.

ZENİT'İN STADYUMU HANGİSİ?

Zenit, iç saha maçlarını Gazprom Arena'da oynuyor. St. Petersburg'da bulunan stadyum, kulübün maçlarına ev sahipliği yapıyor ve takımın taraftarları tarafından kullanılan ana futbol sahası konumunda.