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Zeki Murat Göle İstanbullu. 47 yaşındaki antrenör 26 Eylül 1979'da İstanbul'da doğdu ve kariyerinin neredeyse tamamını aynı kulüpte geçirdi.

O kulüple yolları 17 Kasım 2026'da ayrıldı. Göle, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Fenerbahçe'deki yaklaşık 20 yıllık görevinin bittiğini duyurdu. Mesaj "Her güzel hikâyenin bir sonu varmış" cümlesiyle açılıyordu. Ayrılığın gerekçesi açıklanmadı.

ZEKİ MURAT GÖLE NERELİ?

Zeki Murat Göle İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu bitirdi. Profesyonel futbol oynamadı, mesleğe doğrudan antrenör olarak başladı.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Zeki Murat Göle, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir antrenör. Kulübün futbol okulunda çocuk takımlarını çalıştırarak başladı, ardından U18, U21, U16 ve U17 takımlarında görev aldı. 2014'te A takımın teknik ekibine yardımcı antrenör olarak girdi.

Teknik direktörler değiştikçe ekibin içinde kalan isim oldu. Takımın başında bir boşluk oluştuğunda yönetim birkaç kez ona döndü: Göle 2020'de, 2021-2022 sezonunda, 2025'te ve 2026'da Fenerbahçe'yi geçici teknik direktör olarak çalıştırdı. Son dönemi Nisan 2026'da başladı ve 2025-26 sezonunun sonuna kadar sürdü.

ZEKİ MURAT GÖLE KAÇ SENEDİR FENERBAHÇE'DEYDİ?

Zeki Murat Göle yaklaşık 20 yıldır Fenerbahçe'deydi. Kulübe 17 Şubat 2007'de Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Okulu'nda antrenör olarak girdi.

Veda mesajında Fenerbahçe'yi bir iş yerinden çok daha fazlası olarak gördüğünü yazdı. Kulübün eski başkanlarına, yöneticilerine, birlikte çalıştığı teknik adamlara, futbolculara, çalışanlara ve taraftarlara teşekkür etti. Kulüpten gururla ama üzüntüyle ayrıldığını, son dileğinin Fenerbahçe'nin daha çok şampiyonluk kazanması olduğunu söyledi.

ZEKİ MURAT GÖLE KAÇ YAŞINDA?

Zeki Murat Göle 47 yaşında. Fenerbahçe'nin futbol okulunda işe başladığında 27 yaşındaydı.