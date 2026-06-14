Zeki Çelik kimdir, Zeki Çelik kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Zeki Çelik hangi takımda oynuyor, hangi takımı tutuyor?

Saha içindeki disiplini kadar mütevazı özel yaşantısıyla da takdir toplayan Zeki Çelik, futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Zeki Çelik evlendi mi, bekar mı, çocuğu var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için bir araya getirdik. 17 Şubat 1997 Bursa doğumlu olan ve Bursaspor altyapısında yetişen milli yıldızın aile hayatından hobilerine, hangi takımı tuttuğundan Roma'daki günlük yaşantısına kadar merak ettiğiniz her şey bu biyografi rehberinde. İşte "Bursa’nın gururu" Zeki Çelik’in bilinmeyen yönleri...

ZEKİ ÇELİK KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 29 yaşında olan başarılı futbolcu, 1,80 metrelik boyu ve savunmadaki disipliniyle Avrupa'nın en istikrarlı sağ beklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Futbola Bursa’nın yerel ekiplerinden Yavuz Selimspor’da başlamış, ardından Bursaspor altyapısında profesyonelliğe ilk adımlarını atmıştır.

ZEKİ ÇELİK ASLEN NERELİDİR?

Bursa doğumlu olan Zeki Çelik, aslen Bursalıdır. Dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen yıldız futbolcu, babasının bir dönem inşaat işçiliği yaparak ailesini geçindirdiğini ve bu zorlukların kendisini hayata karşı daha dirençli kıldığını her fırsatta dile getirmektedir.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI VE ŞU AN NEREDE?

Zeki Çelik’in kariyeri, alt liglerden Avrupa şampiyonluğuna uzanan bir başarı hikayesidir:

Bursaspor & Bursa Nilüferspor: Profesyonelliğe adım attığı ve gelişim gösterdiği kulüpler.

İstanbulspor: 1. Lig'de sergilediği performansla doğrudan Avrupa'ya transfer olma başarısı gösterdiği yerdir.

Lille (Fransa): Fransız ekibiyle Ligue 1 şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçmiştir.

AS Roma (İtalya): 2022 yılından bu yana formasını giydiği ve Serie A'da tecrübe kazandığı kulüptür.

Güncel Gelişme (Nisan 2026): Roma ile sözleşmesinin son aylarına giren Zeki Çelik'in, yeni sezon için İtalyan devi Juventus ile prensipte anlaştığı ve Haziran ayı itibarıyla bedelsiz olarak Torino ekibine katılacağı iddia edilmektedir.

ZEKİ ÇELİK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Zeki Çelik, özel hayatını basından uzak ve sade bir şekilde yaşamayı tercih eden futbolcular arasındadır. Milli futbolcu, şu an için bekardır. Henüz bir evlilik gerçekleştirmeyen başarılı sağ bekin çocuğu da bulunmamaktadır. Sosyal medya hesaplarında daha çok profesyonel kariyerine dair paylaşımlar yapan Zeki, vaktinin büyük bir kısmını bireysel gelişimine ayırmaktadır.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Zeki Çelik, taraftarlık konusunda her zaman profesyonel bir duruş sergilemiştir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sağ bek pozisyonundaki değişmez ismi olan Zeki Çelik, ay-yıldızlı formayla 60'a yakın maça çıkmıştır. Tecrübesiyle milli takıma liderlik eden oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ay-yıldızlı ekibin en kilit savunma parçalarından biri olmaya devam ediyor.