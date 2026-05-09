Zara kimdir? Zara kaç yaşında, nereli, son hali nasıl?

Zara kimdir, kaç yaşında, nereli ve son hali nasıl? Küçük yaşta müzik dünyasına adım atan Zara, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biri. Yıllar içinde hem sahnede hem ekranlarda adından söz ettiren sanatçının hayatı ve son dönemdeki görünümü merak ediliyor. Zara’nın biyografisi, kariyeri ve güncel hali hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

ZARA KİMDİR?

Zara, asıl adıyla Neşe Zara Yılmaz, 15 Ocak 1976 doğumlu Türk halk müziği ses sanatçısı ve oyuncudur. Küçük yaşta “Neşecik” adıyla albümler çıkarmaya başlamış, Türk halk müziği, klasik Türk müziği, arabesk ve pop türlerinde kariyerini sürdürmüştür. Ayrıca televizyon dizileri ve programlarında da yer almıştır.

ZARA KAÇ YAŞINDA?

Zara, 15 Ocak 1976 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

ZARA NERELİ?

Zara, İstanbul doğumludur. Ailesi aslen Adıyamanlıdır ve Kürt kökenli, hem Alevi hem Sünni fertleri bulunmaktadır.

ZARA’NIN KARİYERİ

Zara, çocuk yaşta “Neşecik” adıyla albümler çıkararak müzik hayatına başladı ve kısa sürede dikkat çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldıktan sonra 1996 yılında TRT’nin açtığı “Yetişmiş Ses Sanatçısı” sınavını kazanarak TRT Türk Halk Müziği sanatçısı oldu. 1998’de ilk albümü Avuntu ile profesyonel kariyerine adım attı ve sonraki yıllarda Boyut, Misafir, Özlenenler, Zamanı Geldi, Bülbül-i Şeyda, Bahar, Hazine, Derin Aşk serisi albümleriyle adını pekiştirdi. Sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı; Eylül Fırtınası, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi, Gelin, İpsiz Recep, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Mavera gibi yapımların içinde oldu. Televizyon programı sunuculuğu da yapan Zara, Zamanı Geldi, Tanrı Misafiri, Salı Sefası, Sonsuz Şarkı gibi programlarda yer aldı. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan sanatçı, özellikle Altın Kelebek ve Kral TV Ödülleri’nde defalarca “En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı” ödülünü aldı.