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Zahospor nerenin takımı, Zahospor hangi ülkenin takımı, Zahospor hangi ligde oynuyor, takım değeri ne kadar?

Zahospor nerenin takımı, Zahospor hangi ülkenin takımı, Zahospor hangi ligde oynuyor, takım değeri ne kadar?
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Zahospor nerenin takımı, hangi ülkenin temsilcisi olduğu, hangi ligde mücadele ettiği ve güncel kadro değerinin ne kadar olduğu futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Irak futbolunun dikkat çeken kulüplerinden biri olan Zahospor (Zakho SC), Zaho kentini temsil ederken, ülkenin en üst düzey futbol organizasyonu olan Iraq Stars League'de mücadele ediyor. Kulübün güncel piyasa değeri ve takım yapısına ilişkin detaylar da araştırılıyor.

Zahospor hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor ve takım değeri ne kadar? soruları, kulübün ulusal ve uluslararası maçları öncesinde gündemde yer alıyor. Irak'ın köklü ekiplerinden biri olan Zahospor, Iraq Stars League'de mücadele ederken güncel kadro değeri yaklaşık 8,1 milyon euro seviyesinde bulunuyor. İşte Zahospor'un ülkesi, ligi, kulüp geçmişi ve güncel piyasa değerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

ZAHOSPOR NERENİN TAKIMI?

Zahospor, resmi adı Zakho Sport Club olan ve Irak'ın kuzeyindeki Zaho (Zakho) kentini temsil eden profesyonel bir futbol kulübüdür. 1987 yılında kurulan kulüp,  son yıllarda gösterdiği başarılı performansla ülke futbolunun öne çıkan ekipleri arasında yer alıyor.

ZAHOSPOR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Zahospor, Irak'ın futbol kulüplerinden biridir. İç saha maçlarını Zakho Uluslararası Stadyumu'nda oynayan ekip, kırmızı-beyaz renkleriyle mücadele ediyor. Irak futbolunda istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken kulüp, hem yerli hem de yabancı futbolcuların yer aldığı kadrosuyla başarı hedefliyor.

ZAHOSPOR HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Zahospor, Irak'ın en üst düzey futbol organizasyonu olan Iraq Stars League'de mücadele ediyor. Ülkenin en prestijli ligi olarak kabul edilen bu organizasyonda şampiyonluk yarışı veren kulüpler arasında bulunan Zahospor, son sezonlarda üst sıralardaki performansıyla adından söz ettiriyor.

ZAHOSPOR'UN TAKIM DEĞERİ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre Zahospor'un toplam kadro değeri yaklaşık 7 ila 8 milyon euro bandında bulunuyor. Transfer dönemlerinde oyuncu giriş ve çıkışlarına bağlı olarak değişebilen kadro değeriyle Zahospor, Iraq Stars League'in dikkat çeken kulüpleri arasında gösteriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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