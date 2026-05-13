Yusuf Yıldırım kimdir, hangi takımlı, Yusuf Yıldırım Torreira'ya neden saldırdı?

Torreira ile yaşadığı tartışma sonrası dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yıldırım hakkında arama motorlarında yoğun şekilde araştırma yapılıyor. Özellikle hangi takımı tuttuğu ve olayın perde arkasında ne yaşandığı merak edilirken, sosyal medyada konuya ilişkin farklı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

YUSUF YILDIRIM TORREİRA'YA NEDEN SALDIRDI?

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’ya İstanbul’da gerçekleştirilen saldırı gündeme bomba gibi düştü. Beyoğlu’nda yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Yusuf Yıldırım hakkında ortaya çıkan detaylar dikkat çekerken, sosyal medya üzerinden yapılan tehdit içerikli paylaşımlar soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Torreira’ya yönelik saldırının ardından başlatılan incelemede şüpheli Yusuf Yıldırım’ın daha önce futbolcuya yönelik ölüm tehditleri içeren mesajlar paylaştığı belirlendi. Olay sonrası “Yusuf Yıldırım kimdir, Torreira’ya neden saldırdı?” soruları sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

LUCAS TORREIRA’YA İSTANBUL’DA SALDIRI

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde saldırıya uğradı. İddiaya göre Torreira, bir kafeden çıktıktan sonra Yusuf Yıldırım isimli şahsın yumruklu saldırısına maruz kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan saldırı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ŞÜPHELİ TAKSİDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan 32 yaşındaki Yusuf Yıldırım, polis ekipleri tarafından bindiği takside yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Lucas Torreira’nın saldırgan hakkında şikayetçi olduğu belirtilirken, olay sırasında futbolcunun şoförünün de tarafları ayırmak için şüpheliye müdahalede bulunduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAKİ TEHDİTLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Yusuf Yıldırım’ın sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Şüphelinin daha önce Lucas Torreira’ya yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edildi.

Paylaşımlarda Galatasaray Spor Kulübü iletişim biriminde görev yaptığı belirtilen İpek B.’ye, oyuncunun eski sevgilisi Devrim Özkan’a ve Lucas Torreira’ya yönelik ağır ifadeler kullandığı öne sürüldü.