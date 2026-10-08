Yusuf Tekin kimdir? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaşamı, yaşı ve memleketi gündeme geldi. Akademik kariyerinin ardından kamu görevlerinde bulunan ve 2023 yılında Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başlayan Yusuf Tekin hakkında “Yusuf Tekin kimdir?”, “Yusuf Tekin kaç yaşında?” ve “Yusuf Tekin nereli?” sorularının yanıtı araştırılıyor. 1970 doğumlu olan Tekin'in kariyer geçmişi ve eğitim hayatına ilişkin detaylar haberin devamında...

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Yusuf Tekin, 1970 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğan akademisyen ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Tekin, akademik kariyerinin ardından farklı kamu görevlerinde bulundu. 4 Haziran 2023'te Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başladı.

YUSUF TEKİN KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Tekin, 1970 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

YUSUF TEKİN NERELİ?

Yusuf Tekin, Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladı.

YUSUF TEKİN'İN KARİYERİ

Yusuf Tekin, meslek hayatına 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı. 1997'de yüksek lisansını, 2002'de doktorasını tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Tekin, 2007 yılında doçent oldu. 2009'da Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne atandı.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Tekin, 2013'te Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı oldu. 2015-2018 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı yaptı. Müsteşarlık makamının kaldırılmasının ardından akademik kariyerine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesör oldu. 15 Eylül 2018'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne başladı. 2023 yılında ise Millî Eğitim Bakanı olarak görevlendirildi.