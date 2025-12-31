Ünlü şarkıcı Yusuf Güney hakkında ortaya atılan uyuşturucu iddiaları gündemi sarsmıştı. Peki, Yusuf Güney uyuşturucu testi pozitif mi çıktı, saçında kokain çıktı mı?

ÜNLÜ ŞARKICI HAKKINDA ŞOK GELİŞME: ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu bildirerek ek süre talep etmişti. Ancak bu süreçte telefonunu tamamen kapatması ve kendisinden uzun süre haber alınamaması, kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı.

ORTADAN KAYBOLMASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Yusuf Güney'in adeta sırra kadem basması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Sanatçının daha önce yaptığı ezoterik açıklamalar yeniden gündeme taşınırken, "astral seyahat", "başka boyutlar" ve "geleceği ziyaret ediyorum" sözleri yeniden tartışılmaya başlandı. Sosyal medya kullanıcıları arasında "İfade vermeye değil, astral seyahate çıktı" yorumları hızla yayıldı.

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE İFADE VERDİ

Uzun süre sessizliğini koruyan Yusuf Güney, 22 Aralık'ta yeniden ortaya çıktı. Dijital dünyadan ve fiziksel çevresinden uzak kaldığı belirtilen şarkıcı, İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Güney, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

KAN VE KIL ÖRNEKLERİ ALINDI

Adli Tıp Kurumu'nda Yusuf Güney'den kan ve kıl örnekleri alındı. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan rapor, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte bulgular içerdi.

SAÇ ÖRNEKLERİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde kokain ve kokain metaboliti olan benzoilekgonin maddelerinin tespit edildiği belirtildi. Elde edilen bulguların dosyaya eklendiği ve soruşturma kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.