Yusuf Emre Akgündüz kimdir, Yeni Guvernör Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yusuf Emre Akgündüz hayatı ve biyografisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yusuf Emre Akgündüz’ün hayatı ve kariyer geçmişi merak konusu oldu. Ekonomi dünyasında önemli görevlerde bulunduğu bilinen Akgündüz’ün biyografisi ve profesyonel çalışmaları yoğun şekilde araştırılıyor.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI KİM OLDU?

Karar No. 2026/130 ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı'na Yusuf Emre Akgündüz atandı. Karar, 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri uyarınca tesis edildi.

İşte atama kararı:

YUSUF EMRE AKGÜNDÜZ KİMDİR?

Deneyimler:

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Başdanışman, 2022– (Sabancı Üniversitesi’nden izinli)

• Sabancı Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, 2021–

• Sabancı Üniversitesi’nde Misafir Yardımcı Doçent, 2019–2021

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Ekonomist, 2016–2019

• CPB Hollanda Ekonomik Politika Analiz Bürosu’nda Bilimsel Çalışan, 2015–2016

• Utrecht Üniversitesi’nde Doktora Sonrası Araştırmacı, 2014–2016

Eğitim

• Doktora (Ph.D.) İktisat, cum laude (üstün başarı), Utrecht Üniversitesi, Kasım 2014

• Yüksek Lisans (MSc.) İktisat ve Sosyal Bilimler, cum laude (üstün başarı), Utrecht Üniversitesi, 2009

• Lisans (BSc.) İktisat (Sosyal Bilimler Yandalı), Utrecht Üniversitesi, 2008

Yusuf Emre Akgündüz hakkında ayrıntılı bilgiler geliyor...