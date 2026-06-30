Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun torunu ve A101’in veliahtı olarak bilinen Yusuf Aydın, iş ve cemiyet dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son olarak evlenmesiyle yeniden gündeme gelen Yusuf Aydın, aile bağları ve mensubu olduğu holding yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, Yusuf Aydın kimdir, eşi kim? Ahmet Nazif Zorlu’nun torunu Yusuf Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AHMET NAZİF ZORLU’NUN TORUNU YUSUF AYDIN KİMDİR?

Yusuf Aydın, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun torunudur. Ahmet Nazif Zorlu’nun kızı Şehminur Aydın’ın oğlu olan Yusuf Aydın, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden A101’in de veliahtı olarak anılmaktadır.

İş dünyasının tanınmış ailelerinden birine mensup olan Yusuf Aydın, hem Zorlu Ailesi hem de Aydın Ailesi arasındaki bağ nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biridir.

Son olarak Merve Güleç ile gerçekleştirdiği evlilik nedeniyle yeniden gündeme gelen Yusuf Aydın, daha önce özel hayatıyla da magazin basınında yer almıştı.

YUSUF AYDIN EŞİ KİM?

Yusuf Aydın’ın eşi Merve Güleç’tir.

Çift, yaklaşık iki yıl önce aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle sözlenmişti. Evlilikleri ise Ahmet Nazif Zorlu’nun Rumeli Hisarı’ndaki evinin bahçesinde düzenlenen nikâh töreniyle resmiyet kazandı.

YUSUF AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Aydın 36 yaşındadır.

YUSUF AYDIN NERELİ?

Yusuf Aydın’ın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte dedesi Ahmet Nazif Zorlu’nun aslen Denizli’nin Babadağ ilçesinden olduğu bilinmektedir. Ancak bu bilgi Yusuf Aydın’ın doğum yeri veya memleketi olarak değerlendirilmemektedir.

YUSUF AYDIN ANNESİ, BABASI KİM?

Yusuf Aydın’ın babası, Aydın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın’dır.

Annesi ise Ahmet Nazif Zorlu’nun kızı Şehminur Aydın’dır. Böylece Yusuf Aydın, hem Zorlu Holding hem de Aydın Holding ailelerinin üçüncü kuşak temsilcileri arasında yer almaktadır.

Yusuf Aydın’ın baba tarafından dedesi ise Aydın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın’dır.

YUSUF AYDIN NE İŞ YAPIYOR?

Yusuf Aydın hakkında kamuoyuna açıklanmış görev unvanı veya aktif olarak yürüttüğü bir pozisyona ilişkin resmi bilgi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Yusuf Aydın, Aydın Holding ailesinin üçüncü kuşak temsilcileri arasında yer almakta ve kamuoyunda A101’in veliahtı olarak anılmaktadır.

Aydın Holding bünyesinde A101, Memorial, English Home, Aydın Örme, PizzaLazza, Saloon Burger, AYSHIPS ve TAFF Yapı gibi şirketler faaliyet göstermektedir. Ancak Yusuf Aydın’ın bu şirketlerde üstlendiği göreve ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.