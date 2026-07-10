Oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı başarılı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yüsra Geyik, son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Özellikle televizyon dizilerindeki performansıyla dikkat çeken oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte Yüsra Geyik hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, Türk oyuncudur. 22 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Geyik, oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda adım attı. Uzun yıllar ekranlarda yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha "Zeliş" Çoban karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Başarılı oyuncu, televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde yer alarak kariyerini sürdürmektedir.

YÜSRA GEYİK KAÇ YAŞINDA?

22 Haziran 1990 doğumlu olan Yüsra Geyik, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

YÜSRA GEYİK NERELİ?

Yüsra Geyik, Samsun doğumludur. Çocukluk yıllarından itibaren İstanbul'da yaşamış ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır.

YÜSRA GEYİK'İN KARİYERİ

Yüsra Geyik, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başladı ve çeşitli dizi projelerinde rol aldı. Kariyerindeki en büyük çıkışı, 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle yakaladı. Yaklaşık 15 yıl boyunca aynı karakteri canlandırarak Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden birinde önemli bir yer edindi.

Arka Sokaklar'dan ayrılmasının ardından kariyerine farklı yapımlarla devam eden Geyik, Camdaki Kız, Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi yapımlarda rol aldı. Farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk kariyerini çeşitlendiren başarılı isim, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema ve dijital platform projelerinde de yer almaya devam etmektedir.