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Yurtiçi Kargo'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olup olmayacağı, kargo gönderecek ve teslimat bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Ekim 2026 Perşembe günü kutlanacak Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma programları merak konusu oldu. Peki, Yurtiçi kargo 29 Ekim'de çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? Yarın Yurtiçi kargo açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizde.

YURTİÇİ KARGO 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hizmet vermeyecek. Şirketin bu tarihte şube ve dağıtım faaliyetlerine ara vermesi bekleniyor.

Bu nedenle 29 Ekim'de kargo göndermek veya şubeden gönderi teslim almak isteyenlerin işlemlerini tatil öncesinde planlaması önem taşıyor. Teslimat bekleyen vatandaşların ise gönderilerinin güncel durumunu kargo takip sistemi üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

YURTİÇİ KARGO 28 EKİM'DE ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü Yurtiçi Kargo'nun hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı arifesinde özel kargo şirketlerinin çalışma saatleri, ilgili firmaların operasyon planlarına göre belirleniyor.

Gönderi işlemi yapacak vatandaşların şubeye gitmeden önce güncel çalışma saatlerini kontrol etmesi, olası gecikmelerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

YURTİÇİ KARGO 30 EKİM'DE AÇIK MI?

30 Ekim 2026 Cuma günü resmî tatil bulunmuyor. Yurtiçi Kargo'nun bu tarihte normal çalışma düzenine dönerek gönderi kabulü ve dağıtım faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor. Ancak teslimat süreleri, şube yoğunluğuna ve gönderinin bulunduğu bölgeye göre değişebilir.