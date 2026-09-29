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Yunus Yıldırım, Türk futbolunda uzun yıllar hakemlik yapmış, FIFA kokartı taşımış eski futbol hakemidir. 23 Şubat 1970 tarihinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaya gelen Yıldırım'ın asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliğidir. Manisa bölgesi hakemi olarak görev yapan Yıldırım, profesyonel futbol karşılaşmalarında uzun yıllar düdük çaldı. Peki, Yunus Yıldırım kimdir, hangi takımlı? Yunus Yıldırım kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

YUNUS YILDIRIM KİMDİR?

Yunus Yıldırım'ın hakemlik kariyeri 3. Lig'den başlayarak 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'e uzandı. Türkiye Kupası karşılaşmalarında da görev alan Yıldırım, Süper Lig'deki ilk maçını 10 Ağustos 2003 tarihinde Adanaspor ile Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada yönetti.

Yıldırım, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde dört derbi karşılaşmasının yanı sıra 2008 Türkiye Kupası finalinde de hakem olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonunun ardından aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu da 2015-2016 sezonu öncesinde düzenlenen seminerde hakemliği bırakan Yunus Yıldırım'a teşekkür plaketi takdim edildi.

YUNUS YILDIRIM HANGİ TAKIMLI?

Yunus Yıldırım'ın hangi futbol takımını tuttuğuna ilişkin verilen bilgiler arasında doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle hakemlik kariyeri ve görev yaptığı karşılaşmalar üzerinden herhangi bir takım taraftarlığı çıkarımı yapılamaz.

YUNUS YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Yunus Yıldırım, 23 Şubat 1970 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

Yıldırım'ın doğum tarihi TFF'nin geçmiş dönem kayıtlarında da 23 Şubat 1970 olarak yer almaktadır. 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de görev yapan hakemler arasında 44 yaşında olduğu belirtilmiştir.

YUNUS YILDIRIM NERELİ?

Yunus Yıldırım, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğmuştur. Doğum yeri Alaşehir, Manisa olarak kayıtlarda yer almaktadır. Hakemlik kariyeri boyunca Manisa bölgesi hakemi olarak görev yapan Yıldırım'ın asıl mesleği ise beden eğitimi öğretmenliğidir.