Yunanistan'da yeni virüs salgını mı var? Yunanistan'da çıkan virüs nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı?

Komşu Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı sürerken, hastalığa ilişkin detaylar merak konusu oldu. Özellikle artan vakaların ardından "Yunanistan'da yeni virüs salgını mı var?", "Çıkan virüs nedir?" ve "Batı Nil virüsü belirtileri neler, bulaşıcı mı?" soruları gündeme geldi. Sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan virüsün bazı kişilerde hiçbir belirti göstermediği, nadir durumlarda ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

YUNANİSTAN'DA YENİ VİRÜS SALGINI MI VAR?

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarında yaşanan artış, ülkede virüs salgını endişesini gündeme getirdi. 19-26 Ağustos tarihleri arasında 75 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 19'a yükseldiği bildirildi. Ülkedeki vaka artışı nedeniyle Batı Nil virüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

YUNANİSTAN'DA YENİ ÇIKAN VİRÜS NEDİR?

Yunanistan'da gündeme gelen virüs, Batı Nil virüsü olarak biliniyor. Sivrisinekler aracılığıyla bulaşabilen Batı Nil virüsü, özellikle yaz aylarında sivrisineklerin çoğalmasıyla birlikte Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülüyor. Yunanistan'da virüsün yaygınlaşmasında ülkenin coğrafi konumu, sivrisineklerin yıl boyunca yaşayabileceği iklim koşulları ve bazı bölgelerde sivrisinekle mücadele programlarının yetersiz olması etkili oluyor.

KAÇ KİŞİDE ÇIKTI?

Yunanistan'da 19-26 Ağustos tarihleri arasında 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Yıl başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son bir haftada 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 19'a yükseldi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Yunanistan, İtalya'nın ardından Avrupa'da en fazla Batı Nil virüsü vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA!

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarındaki artış sürüyor. 19-26 Ağustos döneminde kaydedilen 75 yeni vaka ve 6 can kaybıyla birlikte ülkede yıl başından bu yana virüs kaynaklı toplam can kaybı 19'a ulaştı. Yetkililerin paylaştığı güncel veriler doğrultusunda ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.