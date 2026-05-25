Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 25 Mayıs, Youtube'ye ne oldu?

25 Mayıs sabah saatlerinde YouTube’da erişim ve video oynatma konusunda bazı sorunlar yaşandığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, videoların geç açılması ve içeriklere ulaşmada yavaşlama gibi problemlerle karşılaştıklarını bildirirken, durum kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti. Yaşanan aksaklığın nedeni merak konusu olurken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

YOUTUBE’DA YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARI

25 Mayıs sabah saatlerinde YouTube kullanıcıları, platformda yaşandığı öne sürülen ani erişim ve oynatma problemleriyle karşılaştı. Videoların yüklenmemesi, sayfaların geç açılması ve akışta yaşanan yavaşlamalar bazı kullanıcılar tarafından daha geniş çaplı bir sorun olabileceği şeklinde yorumlandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Google ve YouTube tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar platformun ne zaman normale döneceğini merakla takip ediyor. Benzer geçmiş kesintilerde sorunların genellikle kısa sürede giderildiği bilinirken, son duruma ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.