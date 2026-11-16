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Youtube çöktü mü, 16 Kasım Perşembe Youtube problem mi var, Youtube neden açılmıyor?

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Youtube çöktü mü, 16 Kasım Perşembe Youtube problem mi var, Youtube neden açılmıyor?
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Youtube çöktü mü? 16 Kasım Perşembe günü platforma erişim sağlamakta zorlanan kullanıcılar, “Youtube problem mi var, Youtube neden açılmıyor?” sorularına yanıt arıyor. Video izlemek isteyen bazı kullanıcıların yaşadığı erişim ve bağlantı sorunlarının nedeni merak konusu oldu.

8 Eylül 2026 Perşembe günü Youtube’a girmeye çalışan kullanıcılar, platformda yaşanan olası erişim sorununu araştırmaya başladı. “Youtube çöktü mü?” ve “Youtube neden açılmıyor?” soruları gündeme gelirken, yaşanan problemin genel bir kesintiden mi yoksa internet bağlantısından mı kaynaklandığı merak ediliyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

16 Kasım Perşembe günü YouTube kullanıcıları platforma erişim konusunda çeşitli sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Video izlemek veya platforma giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, YouTube’un açılmadığını belirterek yaşadıkları problemleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. “YouTube çöktü mü?”, “YouTube neden açılmıyor?” ve “YouTube’da problem mi var?” soruları gündeme geldi.

YOUTUBE KULLANICILARI ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

YouTube’a girmek isteyen bazı kullanıcıların bağlantı ve erişim problemleriyle karşılaştığı belirtiliyor. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları sosyal medya platformlarında paylaşarak YouTube’da genel bir problem olup olmadığını araştırıyor. Özellikle videoların yüklenmemesi ve platforma erişimde yaşanan aksaklıklar kullanıcıların dikkatini çekiyor.

YOUTUBE’DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yaşanan erişim sorunuyla ilgili YouTube tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kaynağına ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde gelişmeler haberimizde yer alacak.

YouTube erişim problemiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri takip etmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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