Yonca Evcimik kimdir? Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk sahne ve ekran dünyasının tanınan isimlerinden Yonca Evcimik, uzun yıllardır hem müzik hem de oyunculuk alanlarında iz bırakan bir kariyere sahip. Tiyatrodan televizyon dizilerine, şarkıcılıktan prodüksiyon çalışmalarına kadar uzanan çok yönlü sanat hayatı, onu günümüzün dikkat çeken sanatçılarından biri haline getiriyor. Yonca Evcimik ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucudur. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosuyla başlamış, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun olmuştur. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde dansçı ve şarkıcı olarak çalışmış, çeşitli tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır.

YONCA EVCİMİK KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

YONCA EVCİMİK NERELİ?

İstanbul doğumludur.

YONCA EVCİMİK'İN KARİYERİ

Evcimik, tiyatro ve müzikallerdeki deneyiminin ardından televizyon projelerine yönelmiş, 1993'te "Karambol Show" adlı programla sunuculuk yapmıştır. 1996 yılında başrol oynadığı "Çılgın Bediş" dizisi ile büyük ilgi görmüş, 2006 yılında "Benimle Dans Eder misin?" yarışmasında jüri üyesi olmuştur. Ayrıca çocuk programları ve prodüksiyon çalışmalarıyla da adından söz ettirmiştir. 2013 yılında kendi web televizyon kanalını açarak çeşitli programlar üretmiştir.

YONCA EVCİMİK'İN ŞARKILARI

Albümleri arasında "Abone" (1991), "Kendine Gel" (1993), "Yonca Evcimik '94" (1994), "I'm Hot For You" (1995), "Günaha Davet" (1998), "Herkes Baksın Dalgasına" (2001) ve "15." (2014) yer almaktadır.