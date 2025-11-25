Haberler

Yonca Evcimik kimdir? Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Yonca Evcimik kimdir? Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yonca Evcimik, Türk müzik ve televizyon dünyasının uzun soluklu isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kariyeri tiyatrodan sahnelere, dizilerden yarışma programlarına kadar uzanan Evcimik, 1970'lerden günümüze kadar farklı alanlarda kendini kanıtlamış bir sanatçı. Peki, Yonca Evcimik kimdir? Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk sahne ve ekran dünyasının tanınan isimlerinden Yonca Evcimik, uzun yıllardır hem müzik hem de oyunculuk alanlarında iz bırakan bir kariyere sahip. Tiyatrodan televizyon dizilerine, şarkıcılıktan prodüksiyon çalışmalarına kadar uzanan çok yönlü sanat hayatı, onu günümüzün dikkat çeken sanatçılarından biri haline getiriyor. Yonca Evcimik ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucudur. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosuyla başlamış, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun olmuştur. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde dansçı ve şarkıcı olarak çalışmış, çeşitli tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır.

Yonca Evcimik kimdir? Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli, kariyeri?

YONCA EVCİMİK KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

YONCA EVCİMİK NERELİ?

İstanbul doğumludur.

Yonca Evcimik kimdir? Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli, kariyeri?

YONCA EVCİMİK'İN KARİYERİ

Evcimik, tiyatro ve müzikallerdeki deneyiminin ardından televizyon projelerine yönelmiş, 1993'te "Karambol Show" adlı programla sunuculuk yapmıştır. 1996 yılında başrol oynadığı "Çılgın Bediş" dizisi ile büyük ilgi görmüş, 2006 yılında "Benimle Dans Eder misin?" yarışmasında jüri üyesi olmuştur. Ayrıca çocuk programları ve prodüksiyon çalışmalarıyla da adından söz ettirmiştir. 2013 yılında kendi web televizyon kanalını açarak çeşitli programlar üretmiştir.

YONCA EVCİMİK'İN ŞARKILARI

Albümleri arasında "Abone" (1991), "Kendine Gel" (1993), "Yonca Evcimik '94" (1994), "I'm Hot For You" (1995), "Günaha Davet" (1998), "Herkes Baksın Dalgasına" (2001) ve "15." (2014) yer almaktadır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.