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YKS'de oje yasak mı, serbest mi?

YKS'de oje yasak mı, serbest mi?
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YKS’de oje yasak mı, serbest mi sorusu sınava hazırlanan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM’nin sınav kuralları doğrultusunda kişisel görünümle ilgili detaylar araştırılırken, oje kullanımıyla ilgili uygulama da gündem oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken “oje yasak mı, serbest mi?” sorusu adaylar tarafından sıkça soruluyor. Sınav kuralları kapsamında hangi kişisel bakım detaylarının sınava girişte sorun oluşturup oluşturmadığı merak edilirken, oje konusu da en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi.

YKS 2026’DA YASAKLI EŞYALAR NELER?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 öncesinde adayların sınava hangi eşyalarla giremeyeceği ÖSYM kuralları kapsamında net şekilde belirlendi. Sınav güvenliğini sağlamak amacıyla çok sayıda elektronik cihaz, kişisel eşya ve yardımcı materyalin sınav salonuna alınması yasaklandı.

SINAVA GİRİŞTE YASAK OLAN EŞYALAR LİSTESİ

Adayların sınava çanta, cep telefonu, saat, kulaklık, hesap makinesi, kalem, silgi, kitap, ders notu ve benzeri materyallerle girmesi kesinlikle yasak. Ayrıca kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik ve broş gibi takılar ile anahtarlık ve araç anahtarı da sınav salonuna alınmıyor. Bunun yanında delici ve kesici aletler, ateşli silahlar ve her türlü elektronik cihaz da yasaklılar listesinde yer alıyor.

ELEKTRONİK VE KİŞİSEL CİHAZLARA DİKKAT

Bluetooth cihazlar, kulaklıklar, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihazlar ve banka/kredi kartları da sınav salonuna sokulamıyor. Ayrıca cam, metal veya plastik içerikli birçok eşya da güvenlik gerekçesiyle yasak kapsamında değerlendiriliyor.

PROTEZ TIRNAK VE OJE YASAK MI?

YKS kılavuzunda protez tırnak ve oje kullanımına dair doğrudan bir yasak bulunmuyor. Ancak adayların sınav kurallarına uygun şekilde, kimlik tespiti ve güvenlik kontrolünü engellemeyecek şekilde sınava girmesi gerekiyor. Bu nedenle oje ve protez tırnak konusunda resmi bir kısıtlama yer almıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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