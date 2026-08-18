YKS TERCİH SONUÇ EKRANI (ykssonuc.osym.gov.tr) YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları nereden bakılır?

Yks tercih sonuçları açıklandı mı? 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Adayların üniversite yerleştirme sonuçları, Ösym'nin sonuç sistemi üzerinden erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, YKS tercih sonuçları nereden bakılır? Detaylar...

YKS TERCİH SONUÇ EKRANI (ösym.gov.tr)

2026-YKS yerleştirme sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç ekranını kullanabilecek. Sonuçlar ykssonuc.osym.gov.tr adresinde yayımlandı. ÖSYM'nin sonuç ekranında adaylara sonuçlarını görüntülemek için giriş seçenekleri sunuluyor.

Adaylar sonuç ekranına girerek yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek. Sonuçların resmi kaynağı ÖSYM olduğu için adayların sosyal medya paylaşımları veya farklı internet siteleri yerine doğrudan ÖSYM'nin sonuç sistemini takip etmeleri önem taşıyor.

ÖSYM'nin resmi sisteminde 2026-YKS sonuç ekranı aktif durumda bulunuyor.

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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS tercih sürecinin tamamlandığını ve yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarının ykssonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandığını bildirdi.

Ersoy, yükseköğretim programına yerleşen adayları tebrik ederken, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar açısından ek tercih sürecinin yeni bir imkan olacağını belirtti.

Böylece 2026-YKS açısından tercih döneminin ardından beklenen ana yerleştirme sonuçları da erişime açılmış oldu. Adayların öncelikle yerleştirme sonucunu kontrol etmeleri, bir programa yerleşmeleri halinde ise kayıt tarihlerini kaçırmamaları gerekiyor.

ÖSYM'nin resmi takviminde 2026-YKS tercih işlemlerinin 29 Temmuz 2026 saat 11.45 ile 10 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında yapıldığı görülüyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

2026-YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Bunun için adayların ykssonuc.osym.gov.tr adresine girmesi gerekiyor. ÖSYM'nin sonuç ekranında adayların sonuçlarını görüntüleyebilmesi için giriş seçenekleri bulunuyor.

Sonuç sorgulama işlemi için izlenecek yol kısaca şöyle:

ÖSYM'nin 2026-YKS sonuç ekranı açılır.

ykssonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

Sonuç görüntüleme ekranındaki giriş seçeneklerinden biri kullanılır.

Adayın 2026-YKS yerleştirme sonucu kontrol edilir.

Adayların yerleşip yerleşmediklerini ve yerleşmeleri halinde hangi yükseköğretim programına yerleştirildiklerini resmi sonuç ekranından kontrol etmeleri gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-YKS ana yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu nedenle yerleşen adayların yalnızca sonuç ekranını kontrol etmekle kalmayıp, kayıt sürecine ilişkin tarihleri de takip etmesi gerekiyor.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2026-YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

Ana yerleştirme sonuçlarının ardından öncelikle 24-28 Ağustos tarihleri arasındaki üniversite kayıtlarının tamamlanması bekleniyor. Kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşalan kontenjanların belirlenmesinin ardından ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

Dolayısıyla şu aşamada 2026-YKS ek tercihleri için kesin bir tarih vermek mümkün değil. ÖSYM tarafından resmi bir tarih duyurulduğunda ek yerleştirme takvimi netleşecek.