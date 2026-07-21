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YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarına nereden nasıl bakılır?
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2026 YKS sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, YKS sonuçlarına nereden bakılır? TYT, AYT, YDT) sonuçlarına nereden nasıl bakılır? ÖSYM YKS sonuç ekranı haberimizde.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını bekleyen milyonlarca aday için beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Böylece sınava katılan adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişebilecek. Peki, ÖSYM YKS (TYT, Ayt, Ydt ) sonuçlarına nereden nasıl bakılır? Detaylar...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 2026 YKS sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada 2026-YKS sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Böylece üniversite adaylarının uzun süredir beklediği sonuç süreci tamamlanmış oldu.

YKS kapsamında gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi ( Ydt ) sonuçları aynı sistem üzerinden adayların erişimine sunuldu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

2026 YKS sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından hizmete sunulan ykssonuc.osym.gov.tr internet adresini kullanabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, resmi sonuç sistemi üzerinden sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2026-YKS sonuçları yalnızca resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Adayların sonuç işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri için resmi internet adresini kullanmaları önem taşıyor.

Sonuç ekranı üzerinden TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin sonuç bilgilerine erişim sağlanabilecek.

ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

2026 YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebiliyor.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un yaptığı duyurunun ardından erişime açılan sistem üzerinden adaylar, TYT, AYT ve YDT sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.

2026 YKS sonuçlarına ilişkin resmi duyuruya göre sonuç sorgulama işlemleri yalnızca ykssonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle adayların işlemlerini resmi sonuç ekranı üzerinden yapmaları gerekiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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