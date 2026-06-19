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YKS sınavında kalem silgi verilecek mi?

YKS sınavında kalem silgi verilecek mi?
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YKS sınavı öncesinde adayların en çok merak ettiği konular arasında sınavda hangi malzemelerin verileceği yer alıyor. Özellikle “YKS sınavında kalem silgi verilecek mi?” sorusu, sınav hazırlığı yapan öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, ÖSYM’nin sınav uygulamaları ve salon kuralları gündemdeki yerini koruyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken adaylar sınav günü kendilerine kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Sınav giriş belgelerini hazırlayan öğrenciler, ÖSYM’nin uyguladığı sınav düzeni kapsamında hangi materyallerin sağlandığını ve hangi malzemelerin yasak olduğunu merak ediyor. Peki, YKS’de kalem ve silgi veriliyor mu? İşte detaylar…

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konular arasında sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceği yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan düzenlemelere göre sınavın gerçekleştirildiği her salonda adaylar için gerekli temel sınav materyalleri hazır bulunduruluyor. Bu kapsamda kalem, silgi ve kalemtıraş gibi araçlar adaylara sınav esnasında ÖSYM tarafından sağlanıyor.

Sınav salonlarında ayrıca adayların dikkatini dağıtmaması için bazı temel ihtiyaçlar da düşünülüyor. Duvar saati, şeker ve peçete gibi materyaller de salonlarda hazır bulundurularak sınavın düzenli ve standart bir şekilde ?? edilmesi sağlanıyor.

YKS'DE SU YASAK MI, VERİLİYOR MU?

YKS sınavında adayların en çok sorduğu bir diğer konu ise suyun sınav salonuna alınıp alınmadığı oluyor. ÖSYM kurallarına göre adaylar sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebiliyor. Ancak suyun şeffaf şişede olması ve etiket gibi dikkat dağıtıcı unsurlar taşımaması gerekiyor.

Sınav düzeni gereği salon içerisinde farklı bir içecek verilmezken, adayların kendi getirdikleri suyu sınav süresi boyunca tüketmelerine izin veriliyor. Bu uygulama, sınav esnasında adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla uygulanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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