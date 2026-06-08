YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2026 (ÖSYM AİS) Üniversite sınavı giriş belgeleri açıklandı mı? Üniversite sınavı AYT- TYT- YDT sınav belgesi nereden alınır?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde yer alan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye genelindeki 81 ilde uygulanacak olan sınav öncesinde adayların en çok araştırdığı konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. Peki, Üniversite sınavı giriş belgeleri açıklandı mı? Üniversite sınavı AYT- TYT- YDT sınav belgesi nereden alınır? Detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2026 (ÖSYM AİS)

Başvuruları 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında alınan, geç başvuru işlemleri ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde tamamlanan YKS için gözler ÖSYM tarafından yapılacak sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. Adaylar, sınava hangi okulda ve hangi salonda katılacaklarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.

2026-YKS, Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri, sınav merkezleri ve bina bilgileri büyük önem taşıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan uygulama esaslarına göre adayların sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2026 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

2026 YKS sınav giriş belgeleri için adayların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından henüz resmi bir sınav giriş belgesi duyurusu yapılmış değil. Ancak ÖSYM'nin önceki yıllarda uyguladığı takvim ve yayımlanan sınav kılavuzundaki bilgiler dikkate alındığında, belgelerin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI AYT- TYT- YDT SINAV BELGESİ NEREDEN ALINIR?

2026-YKS kapsamında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin edebilecek.

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktısını alabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre sınava giriş belgeleri, adayların erişimine internet ortamında sunulacak. Belge üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon, oturum bilgileri ve sınav kuralları yer alacak.

Sınava katılacak adayların, sınav günü için gerekli hazırlıkları yapabilmeleri adına belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav merkezlerinin konumlarını öğrenmeleri önem taşıyor.

2026 YKS TAKVİMİNDE KRİTİK TARİHLER

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum halinde uygulanacak.

TYT OTURUMU

Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

AYT OTURUMU

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

YDT OTURUMU

Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te uygulanacak.

Milyonlarca adayın katılım göstermesi beklenen sınav öncesinde, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih kadar sınav merkezlerine ilişkin bilgiler de yakından takip ediliyor.