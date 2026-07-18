YKS açıklandı mı, ÖSYM YKS sonuçları erişime açıldı mı SON DAKİKA?

Milyonlarca üniversite adayı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda adaylar, sonuç ekranının erişime açılacağı tarihi yakından takip ederken, "Yks sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 YKS sonuç tarihi, sorgulama ekranı ve tercih sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar açıklandığında adaylar, puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç belgesi basılı olarak gönderilmeyecek ve yalnızca elektronik ortamda erişime sunulacak.

TYT, AYT VE YDT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, sonuç ekranı üzerinden TYT, AYT ve YDT puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını ve sınav performanslarına ilişkin detayları da görüntüleyebilecek.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin değerlendirme sürecini planlanandan önce tamamladığı bazı dönemlerde sınav sonuçları resmi takvimden birkaç gün önce erişime açılmıştı.

Ancak 2026 YKS kapsamında puanlama, optik okuma, veri doğrulama ve kontrol işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunsa da adayların resmi takvimde yer alan 22 Temmuz 2026 tarihini esas almaları öneriliyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2026 YKS tercih takvimini henüz yayımlamadı. Tercih sürecinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzu ile başlaması bekleniyor.

Kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, taban puan bilgileri, özel koşullar ve tercih tarihleri yer alacak. Adaylar tercih işlemlerini, açıklanacak tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

YKS SONUÇLARI SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından başlayacak tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve üniversite kayıt süreci başlayacak. Bu nedenle adayların hem sonuç duyurularını hem de tercih takvimine ilişkin resmi açıklamaları yakından takip etmeleri önem taşıyor.