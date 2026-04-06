Yılmaz Özdil Sözcü'den ayrıldı mı? SON DAKİKA! Yılmaz Özdil Sözcü'den neden istifa etti?

Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’deki görevinden ani bir şekilde ayrılması, medya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık 4 ay önce kanalın başına getirilen Özdil, kısa süreli görev süresinin ardından istifa kararı aldı. Peki, Yılmaz Özdil Sözcü'den ayrıldı mı? Yılmaz Özdil Sözcü'den neden istifa etti? Detaylar...

YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ'DEN AYRILDI MI?

Yılmaz Özdil, yaklaşık 4 ay önce Sözcü TV'nin başına getirilmişti. Ancak medya dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Özdil, görevi bırakma kararı aldı. Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre, Özdil’in Sözcü TV'den ayrılığı, kanalın sahibi Burak Akbay’a sunduğu istifayla resmiyet kazandı.

Özdil’in paylaşımları, sosyal medyada veda niteliğinde yorumlandı. Özellikle CHP’li isimler Gökhan Günaydın ve Burhanettin Bulut ile yaşanan polemiklerin ardından, Özdil bağımsız gazetecilik anlayışını savunmak amacıyla görevinden ayrıldığı görüldü. Özdil’in dün yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır.”

YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’den istifasının nedenleri, özellikle kanalın iç işleyişi ve yaşanan polemiklerle doğrudan ilişkili. Yeniçağ Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, Özdil’in istifası, siyasetçilerle yaşadığı tartışmaların ardından geldi.

Özdil, Sözcü TV’nin başında kısa süre önce ikinci kez göreve getirilmişti. Kanalın başına Özdil’in getirilmesinin ardından Sözcü Medya Grubu’nda önemli değişiklikler yaşandı. Bu süreçte 14 kişinin işten çıkarılması dikkat çekti. Özdil’in yönetiminde şu atamalar yapıldı:

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni: İpek Özbey

Sözcü TV Genel Müdürü: Güney Öztürk (Sözcü gazetesi köşe yazarı)

Kanalın avukatı: Ersan Barkın (Sedat Peker’in avukatı)