Yıldızlar Da Kayar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yıldızlar Da Kayar filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yıldızlar Da Kayar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yıldızlar Da Kayar konusu, özeti ve Yıldızlar Da Kayar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yıldızlar Da Kayar filminin detayları…

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıldızlar da Kayar, şöhretin parlak yüzü ile gerçek hayat arasındaki sert farkı gözler önüne seren, sıcak ve yer yer mizahi bir hikâye sunuyor. Magazin dünyasının gündeminden düşmeyen popstar Berkcan, yaşadığı talihsiz bir olay sonrası sosyal medyada büyük bir linç kampanyasının hedefi haline gelir. Artan kamuoyu baskısı sonucunda mahkeme, Berkcan hakkında sıra dışı bir karar verir.

Bu karara göre Berkcan, lüks hayatından, teknolojiden ve alışık olduğu tüm konfordan uzaklaşarak bir köyde altı ay boyunca yaşamak zorundadır. Köy hayatına uyum sağlamakta zorlanan ünlü popstar için bu süreç, hem fiziksel hem de duygusal açıdan gerçek bir sınava dönüşür. Berkcan'ın köyde kurduğu en önemli bağ ise öğretmen Zeynep ve onun kız kardeşiyle olur. Zamanla yaşananlar, Berkcan'ın hayata, insanlara ve kendisine bakışını kökten değiştirecektir.

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin oyuncu kadrosu, deneyimli isimler ile genç yetenekleri bir araya getiriyor. Güçlü performansların öne çıktığı kadroda şu isimler yer alıyor:

• Cem Kılıç

• Metin Yıldırım

• Cezmi Baskın

• Ceyda Olguner

• Volga Sorgu

• Elif Güçkıran

• Turan Selçuk Yerlikaya

• Kübra Karen

• Hakan Burak Bozdoğan

• Müge Coşgun

• Bekir Annıak

• Dilek Kaya

Oyuncuların doğal performansları, filmin köy atmosferini ve hikâyenin duygusal yönünü daha güçlü hale getiriyor.

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yıldızlar da Kayar filminin çekimleri, doğal dokusu ve sakin atmosferiyle dikkat çeken Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal Köyü'nde gerçekleştirildi. Köyün doğal manzaraları ve gerçekçi mekânları, filmin samimi anlatımını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.