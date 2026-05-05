Yıldırımhan füzesi nedir, menzili ne kadar, Yıldırımhan füzesi test aşamasında mı, Yıldırımhan yerli mi?

Milli Savunma Bakanlığı, SAHA Expo’da Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan’ı görücüye çıkardı. 6000 kilometre menziliyle Türkiye stratejik caydırıcılıkta yeni bir lige yükseldi.

Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinin devlerini buluşturan SAHA Expo fuarında tarihi bir duyuruya imza attı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhan" kamuoyuna tanıtıldı. Sistem, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

YILDIRIMHAN FÜZESİ NEDİR?

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.

YÜKSEK HIZ VE MOTOR GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR

Sistemin yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullandığı ve dört roket motoruyla tahrik edildiği ifade edildi. Bu yapı sayesinde füzenin hipersonik hızlara ulaşabildiği aktarıldı.

SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞMA KAPASİTESİ

Yıldırımhan’ın sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Bu özelliklerin, sistemin operasyonel etkinliğini artırdığı kaydedildi.

MODERN HARP DOKTRİNLERİNDE YERİ

Açıklamada, sistemin modern harp doktrinleri kapsamında önemli bir unsur olarak değerlendirildiği belirtildi. Yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle hedef bölgelere erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı ifade edildi.

Detaylar geliyor...

Osman DEMİR
