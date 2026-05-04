Yeşilyurt Erciyes maçı hangi kanalda, Yeşilyurt Bld. Erciyes 38 FK nereden CANLI izlenir?

Yeşilyurt Bld. Erciyes 38 FK maçının canlı yayın detayları futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar, “Yeşilyurt Erciyes maçı nereden canlı izlenir?” sorusuna yanıt ararken, maçın yayınlanacağı platformlar ve olası canlı stream seçenekleri de araştırılıyor. Mücadeleye dair tüm canlı yayın bilgileri, karşılaşma saatinin yaklaşmasıyla birlikte daha da önem kazanmış durumda.

YEŞİLYURT BLD. – ERCİYES 38 FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeşilyurt Bld. ile Erciyes 38 FK arasında oynanacak TFF 3. Lig Play-Off karşılaşması, futbolseverler tarafından Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Kritik mücadele, şifreli yayın üzerinden izleyiciyle buluşacak.

YEŞİLYURT BLD. – ERCİYES 38 FK MAÇI TİVİBU SPOR 4 YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 4 kanalı, Tivibu 81 numaralı kanal üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformu aracılığıyla da şifreli yayın olarak izlenebilen karşılaşma, farklı dijital seçeneklerle futbolseverlere sunuluyor.

YEŞİLYURT BLD. – ERCİYES 38 FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF 3. Lig Play-Off mücadelesi kapsamında Yeşilyurt Bld. ile Erciyes 38 FK arasındaki karşılaşma, 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak.

YEŞİLYURT BLD. – ERCİYES 38 FK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Mücadele, akşam saatlerinde futbolseverlerle buluşarak play-off heyecanını ekranlara taşıyacak.

YEŞİLYURT BLD. – ERCİYES 38 FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Yeşilyurt Bld. ile Erciyes 38 FK arasındaki TFF 3. Lig Play-Off maçı, Malatya’da bulunan Yeşilyurt Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde avantaj elde etmeye çalışacak.