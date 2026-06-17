Sosyal medya mecralarında kulaktan kulağa yayılan "Avrupa kapıları yeşil pasaporta kapandı" paylaşımları, seyahat ve turizm sektöründe büyük bir bilgi kirliliğine yol açtı. Özellikle memurlar, ihracatçılar ve yasal hak sahipleri internet sitelerinde "Yeşil pasaport iptal mi edildi, Avrupa Parlamentosu raporuyla vizesiz seyahat hakkı son mu buldu?" sorgularını gerçekleştirmeye başladı. Yeşil pasaport kalkıyor mu, Yeşil pasaport kaldırıldı mı, Türkiye’nin yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti mi?

YEŞİL PASAPORT KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."