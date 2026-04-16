Yeraltı yayından kalktı mı, bitti mi? Yeraltı 12. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası gündeme gelen tartışmalarla birlikte televizyon dizileri de yeniden inceleme altına alındı.

YERALTI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

NOW TV’de her çarşamba yayınlanan Yeraltı dizisinin son bölümünün ekrana gelmemesi dikkat çekti. Dizinin yayın akışında yer almaması, sosyal medyada “yayından kaldırıldı” iddialarının hızla yayılmasına neden oldu. Özellikle şiddet içeriklerine yönelik başlatılan kampanyalarla birlikte dizinin durumu daha fazla merak edilir hale geldi.

Kanal yönetimi ya da yapımcı ekip tarafından dizinin tamamen sona erdiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yayın akışındaki değişiklik dışında somut bir bilgi paylaşılmaması nedeniyle dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

YERALTI 12. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeraltı dizisinin yeni bölümüne ilişkin beklentiler sürüyor. Mevcut bilgilere göre dizinin 12. bölümünün önümüzdeki hafta çarşamba günü, yani 22 Nisan’da ekranlara gelmesi planlanıyor. Ancak bu tarih için de resmi bir duyuru yapılmış değil.

Dizinin bir hafta yayınlanmaması, planlı bir ara mı yoksa program değişikliği mi olduğu sorularını beraberinde getirdi. İzleyiciler, yeni bölümün belirtilen tarihte yayınlanıp yayınlanmayacağını yakından takip ediyor.

YERALTI KONUSU NEDİR?

2026 yapımı Yeraltı dizisi, Haydar Ali karakterinin hikâyesini merkezine alıyor. Ailesinin katilini öldürdükten sonra cezaevine giren Haydar Ali, özgürlüğüne kavuştuktan sonra İstanbul’un yeraltı dünyasında kendisini bekleyen tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

Dizi, suç ve aksiyon türünde ilerlerken derin devlet bağlantıları, yarım kalmış bir aşk hikâyesi ve karakterin vicdan mücadelesi etrafında şekilleniyor. Başrolde Deniz Can Aktaş’ın yer aldığı yapım, karanlık ilişkiler ağı içinde geçen olayları konu alıyor.