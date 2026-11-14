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Yeraltı Merdan öldü mü, Burak Sevinç diziden ayrılıyor mu?

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Yeraltı Merdan öldü mü, Burak Sevinç diziden ayrılıyor mu?
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Yeraltı dizisinin son bölümünde Merdan Hanoğlu'nun vurulması, izleyicileri şaşkına çevirdi. Karakterin akıbeti merak konusu olurken, Merdan'ı canlandıran Burak Sevinç'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, Yeraltı Merdan öldü mü, Burak Sevinç diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde.

Yeraltı dizisinin 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanan 22. bölümünün finalinde Merdan Hanoğlu, Rüzgar tarafından vuruldu. Bozo'yu korumak için kendisini siper eden Merdan'ın ağır yaralanması, bölümün en dikkat çeken gelişmesi oldu.  Yeraltı Merdan öldü mü, Burak Sevinç diziden ayrılıyor mu? Detaylar...

YERALTI MERDAN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin 23. bölüm fragmanında hastaneye kaldırılan Merdan için doktorların "Nabız yok" dediği duyuluyor. Bu sahne karakterin hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirse de Merdan'ın öldüğü henüz kesinleşmedi. Karakterin akıbeti yeni bölümde belli olacak.

BURAK SEVİNÇ YERALTI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Merdan Hanoğlu karakterini canlandıran Burak Sevinç'in Yeraltı dizisinden ayrıldığına ilişkin oyuncu veya yapım ekibi tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Merdan'ın vurulmasının ardından ortaya çıkan ayrılık iddiaları, henüz doğrulanmış değil. Oyuncunun dizideki geleceği, karakterin hikâyesinin nasıl devam edeceğiyle birlikte netlik kazanacak.

YERALTI 23. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

Yeraltı dizisinin 23. bölüm fragmanında Merdan'ın hastanedeki yaşam mücadelesi dikkat çekiyor. Doktorların müdahalesi sırasında yaşananlar, karakterin sağlık durumuyla ilgili merakı artırıyor.

Fragmanda öne çıkan bir diğer gelişme ise Bozo'nun Rüzgar'a yönelik "Ada benim kızım!" sözleri oluyor. Bu açıklamanın ardından iki karakter arasında yaşanacak yüzleşme de yeni bölümün merak edilen konuları arasında yer alıyor.

YERALTI 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin 23. bölümü, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı NOW'un resmî internet sitesinde izleyiciyle paylaşıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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