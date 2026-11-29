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Yeraltı fragman neden yok, Yeraltı 25. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, dizi final mi yapıyor ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeraltı 25. bölüm fragmanına ilişkin son durum, yeni bölümün yayın tarihi ve 24. bölümde yaşananlara dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

YERALTI FRAGMAN NEDEN YOK?

29 Kasım 2026 Pazar akşamı itibarıyla Yeraltı 25. bölüm fragmanı Now'ın internet sitesinde ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarında yer almıyor. Fragmanın neden yayınlanmadığına ilişkin kanal ya da yapım şirketinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dizinin fragmanlarının zaman zaman yeni bölümden birkaç gün önce yayınlandığı biliniyor. 24. bölümün sürpriz bir finalle sona ermesi nedeniyle yapımın, gelişmeleri önceden açık etmemek için fragmanı geç yayınlamayı tercih edebileceği değerlendiriliyor. Fragmanın önümüzdeki günlerde dizinin resmi hesaplarından paylaşılması bekleniyor.