Yeraltı fragman neden yok, Yeraltı 25. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NOW ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı, 24. bölümün nefes kesen finalinin ardından izleyicileri yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak 25. bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması, "Yeraltı fragman neden yok?" sorusunu gündeme getirdi. Kanal ya da yapım şirketi tarafından fragmanın ertelendiğine veya dizinin yayından kaldırıldığına dair yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.
Yeraltı fragman neden yok, Yeraltı 25. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, dizi final mi yapıyor ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeraltı 25. bölüm fragmanına ilişkin son durum, yeni bölümün yayın tarihi ve 24. bölümde yaşananlara dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
YERALTI FRAGMAN NEDEN YOK?
29 Kasım 2026 Pazar akşamı itibarıyla Yeraltı 25. bölüm fragmanı Now'ın internet sitesinde ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarında yer almıyor. Fragmanın neden yayınlanmadığına ilişkin kanal ya da yapım şirketinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.
Dizinin fragmanlarının zaman zaman yeni bölümden birkaç gün önce yayınlandığı biliniyor. 24. bölümün sürpriz bir finalle sona ermesi nedeniyle yapımın, gelişmeleri önceden açık etmemek için fragmanı geç yayınlamayı tercih edebileceği değerlendiriliyor. Fragmanın önümüzdeki günlerde dizinin resmi hesaplarından paylaşılması bekleniyor.
SOSYAL MEDYADAKİ FRAGMANLAR GERÇEK Mİ?
Sosyal medyada "Yeraltı 25. bölüm fragmanı" başlığıyla paylaşılan bazı videoların, dizinin önceki bölümlerinden kurgulanmış resmi olmayan içerikler olduğu belirtiliyor. İzleyicilerin yeni bölüm fragmanı için Now'ın ve dizinin resmi hesaplarını takip etmesi gerekiyor.
YERALTI FİNAL Mİ YAPIYOR?
Yeraltı dizisinin final yaptığına ya da yayından kaldırıldığına dair resmi bir karar bulunmuyor. Dizi, Now'ın yayın akışında yer almaya devam ediyor.
YERALTI 25. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yeraltı 25. bölümün, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
YERALTI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeraltı, 25 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen 24. bölümüyle izleyicileri heyecanlandırdı. Bölümde Sultan, Haydar Ali'nin istihbarat için çalıştığını öğrenerek ondan gizlediği gerçeklerin hesabını sordu. Ceylan da Haydar Ali'nin geçmişini öğrenerek zor bir ikilemle karşı karşıya kaldı.
Ada'nın babasının öldüğünü öğrenmesi Bozo ve Derya'yı zor durumda bıraktı. Kızına gerçeği söyleyemeyen Bozo, babalığın yüküyle mücadele etti. Behram'ın Yeraltı'na olan ilgisi ise Bozo'yu Rüzgar ile yeni bir mücadelenin içine çekti. Bölümün sonunda Haydar Ali'nin göğsünden vurularak yere yığılması, izleyicileri büyük merak içinde bıraktı.
HAYDAR ALİ ÖLDÜ MÜ?
Haydar Ali karakterinin öldüğüne ya da karakteri canlandıran Deniz Can Aktaş'ın diziden ayrılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Haydar Ali'nin akıbeti, 25. bölümde netlik kazanacak.
YERALTI 24. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
Yeraltı'nın 24. bölümü ve önceki bölümleri, NOW'ın resmi internet sitesi ile Disney+ platformu üzerinden izlenebiliyor. Dizinin bölümleri YouTube'da tam olarak yer almıyor.
YERALTI OYUNCULARI KİMLER?
Yeraltı dizisinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor.
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