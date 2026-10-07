Yeraltı Derya kimdir, Yeraltı Derya gerçekte kim, Şükran Ovalı kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Yeraltı'nın yeni sezonuyla birlikte ekranlara dönen Şükran Ovalı, canlandırdığı Derya karakteriyle şimdiden izleyicilerin gündemine oturdu. Başarılı oyuncunun hayatı ve özel yaşamı da merak konusu olurken, "Şükran Ovalı hangi dizilerde oynadı, evli mi, eşi ne iş yapıyor, kaç çocuğu var?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Yeraltı'nın Derya'sı Şükran Ovalı'nın hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair ayrıntılar haberimizde.

YERALTI DERYA KİMDİR?

Now ekranlarında 7 Ekim'de ikinci sezonuna başlayan Yeraltı'nın yeni karakterlerinden Derya, ilk bölümden itibaren dikkat çekti. Bozo'nun eski sevgilisi olarak hikâyeye dahil olan Derya, Haydar Ali ile Sultan'ın düğün gününde ortaya çıkarak dengeleri değiştirdi. İkilinin karşılaşmasında geçen "Ada" ismi ise Bozo ile Derya'nın geçmişine dair yeni soru işaretleri yarattı.

YERALTI'NIN DERYA'SI GERÇEKTE KİM?

Yeraltı'nın Derya'sına Şükran Ovalı hayat veriyor. Ovalı, dizinin 17. bölümüyle başlayan ikinci sezonda kadroya katıldı. Oyuncu daha önce Yargı dizisinde de Savcı Derya İhdal karakterini canlandırmıştı. Ancak Yeraltı'nın Derya'sı, aynı ismi taşısa da tamamen farklı bir hikâyeye sahip.

ŞÜKRAN OVALI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985'te İzmir'de dünyaya geldi. 41 yaşındaki oyuncu, eğitim hayatını İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

ŞÜKRAN OVALI'NIN EŞİ KİM?

Şükran Ovalı, futbolcu Caner Erkin ile 2 Ocak 2017'de evlendi. Çiftin Mihran Ela adında bir kızı bulunuyor.

ŞÜKRAN OVALI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Şükran Ovalı'nın kariyerinde pek çok sevilen yapım yer alıyor. Oyuncu; Bez Bebek, Bir Bulut Olsam, Behzat Ç., Reis, Kötü Yol, Şeref Meselesi, Paramparça, Familya, Vatanım Sensin, Yargı, Kalpazan ve Başka Bir Gün gibi dizilerde rol aldı. Ovalı, Pars: Kiraz Operasyonu, Nar ve Ekşi Elmalar gibi sinema filmlerinde de kamera karşısına geçti.