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Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 24. bölümü izleyiciyle buluştu. Yeni bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Yeraltı 24. bölüm full HD izleme ekranını araştırmaya başladı. Dizinin son bölümünde Sultan, Haydar Ali ve Bozo cephesinde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Peki, Yeraltı 24. bölüm tek parça nereden izlenir? NOW TV Yeraltı 24. bölüm tek parça izle! Detaylar...

YERALTI 24. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Yeraltı dizisinin 24. bölümü, 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlandı. Bölümü kaçıran izleyiciler, NOW TV'nin resmi internet sitesinde bulunan Yeraltı bölüm arşivi üzerinden son bölüme ulaşabiliyor.

Dizinin 24. bölümünü izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun resmi izleme sayfasını ziyaret ederek bölüm içeriklerini takip edebiliyor. NOW TV Yeraltı 24. bölüm izleme ekranı.

YERALTI 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeraltı'nın 24. bölümünde Sultan, Haydar Ali'ye duyduğu aşk ile abisine olan sadakati arasında zor bir seçimle karşı karşıya kalıyor. Haydar Ali ise artık saklanmak yerine yaşanacaklarla yüzleşmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Bozo ve Rüzgar, Behram'ı karşılarına çıkarmak için harekete geçiyor. Ancak giderek büyüyen tehdit, ikilinin beklediğinden daha tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. Haydar Ali de kendisini bekleyen tehlikeden habersiz şekilde gelişmelerin içinde yer alıyor.

YERALTI 24. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

YERALTI 24. BÖLÜM TEK PARÇA NEREDEN İZLENİR?

Yeraltı 24. bölümü tek parça izlemek isteyenler, NOW TV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasını ziyaret edebilir. Dizinin yayınlanan bölümleri, özel sahneleri ve fragmanları kanalın dijital arşivinde yer alıyor.

Yeraltı 24. bölüm ve diğer bölümleri izlemek için: NOW TV Yeraltı tüm bölümler izleme ekranı.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisi, NOW TV yayın akışında çarşamba günleri saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölüm ve yayın duyuruları NOW TV'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.