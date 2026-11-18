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Yeraltı'nın 23. bölümü, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümleri, televizyon yayınının tamamlanmasının ardından NOW'ın resmi YouTube kanalına yükleniyor. Bir önceki hafta yayınlanan 22. bölüm de yayının ardından saat 23.46'da YouTube'a yüklenmişti. Bu nedenle 23. bölümün de yayının sona ermesinin ardından YouTube'da yer alması bekleniyor. Yeraltı 23. bölüm neden YouTube'da yok, ne zaman yüklenecek, full nereden izlenir ve dizi Disney Plus'a mı geçti soruları dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Yeraltı 23. bölümün YouTube durumuna ilişkin tüm detaylar.

YERALTI 23. BÖLÜM NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

Yeraltı'nın 23. bölümü, NOW ekranlarında yayınlanmaya devam ettiği için henüz YouTube'a yüklenmedi. Dizinin yeni bölümleri genellikle televizyon yayınının sona ermesinin ardından NOW'ın resmi YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor.

YERALTI 23. BÖLÜM YOUTUBE'A NE ZAMAN YÜKLENECEK?

Yeraltı'nın 23. bölümünün, bu geceki yayının tamamlanmasının ardından NOW'ın resmi YouTube kanalına yüklenmesi bekleniyor. Dizinin 22. bölümü, 11 Kasım'daki yayının ardından saat 23.46'da YouTube'a yüklenmişti. Yükleme saatinin bölümün süresine ve kanalın yayın planına göre değişebileceği belirtiliyor.

YERALTI DİSNEY PLUS'A MI GEÇTİ?

Yeraltı'nın YouTube'daki bölümlerine erişimde bazı izleyicilerin sorun yaşaması üzerine dizinin Disney Plus'a geçtiği iddia edildi. Ancak NOW ya da yapım şirketi tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Bölümlerin YouTube'dan kaldırıldığına dair doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.

YERALTI 23. BÖLÜM FULL NEREDEN İZLENİR?

Yeraltı'nın 23. bölümü, NOW ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. Bölüm, yayının ardından NOW'ın resmi internet sitesindeki bölüm arşivinde ve NOW'ın resmi YouTube kanalında izleyicilere sunulacak. Dizinin bölümlerine ayrıca Disney Plus üzerinden, platformun abonelik koşulları çerçevesinde ulaşılabiliyor.

YERALTI 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeraltı'nın 23. bölümünde, 22. bölümün finalinde Rüzgar tarafından vurulan Merdan'ın akıbeti netleşecek. Fragmanda doktorların Merdan için "Nabız yok" demesi izleyicileri büyük merak içinde bırakmıştı. Bölümde ayrıca Bozo'nun Rüzgar'a "Ada benim kızım!" dediği sahne de ekrana gelecek.

YERALTI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yeraltı, her çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanıyor.