Yeraltı 22. bölüm Full HD izle! NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça izle!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Haydar Ali ile Bozo arasındaki gerilim giderek büyürken Ceylan'ın evliliğinde yaşadığı kriz ve Rüzgar'ın hesaplaşma planı dikkat çekti. Dizinin son bölümünü televizyonda kaçıran izleyiciler ise Yeraltı 22. bölüm full HD izle ve NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça izle aramalarına yöneldi. Peki, Yeraltı 22. bölüm nereden izlenie? NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça izle! Detaylar...

YERALTI 22. BÖLÜM FULL HD İZLE

Yeraltı dizisinin 22. bölümü, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümde Haydar Ali ve Bozo arasındaki fikir ayrılığı derinleşirken Ceylan'ın aldığı karar, aile içindeki dengeleri değiştirdi. Rüzgar'ın geçmişle hesaplaşma isteği de bölümdeki gerilimi artıran gelişmeler arasında yer aldı.

Dizinin 22. bölümünü izlemek isteyenler, NOW'un resmî internet sitesindeki Yeraltı bölüm sayfasını ziyaret edebilir. Kanalın resmî arşivinde 22. bölümün yanı sıra önceki bölümler, fragmanlar ve özel sahneler de bulunuyor.

NOW TV YERALTI SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

NOW TV'nin resmî internet sitesinde Yeraltı dizisine ait bölüm arşivi yer alıyor. Dizinin son bölümünü ve önceki bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler, bu sayfa üzerinden yayınlanan içeriklere ulaşabiliyor.

Yeraltı'nın 22. bölümüne ait tam bölüm kaydına erişmek için NOW'un resmî bölüm sayfası kontrol edilebilir. Bölümün tamamını izlemek isteyenlerin üçüncü taraf siteler yerine kanalın kendi yayın ve arşiv bağlantılarını kullanması gerekiyor.

YERALTI 22. BÖLÜM FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

YERALTI 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeraltı'nın 22. bölümünde Haydar Ali ile Bozo arasındaki anlaşmazlık ön plana çıktı. Bozo'nun Rüstem'e uyguladığı şiddete tanık olan Haydar Ali, dostunun yöntemlerini artık kabul etmediğini açıkça dile getirdi. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme, birlikte yürüdükleri yolu da sorgulamalarına neden oldu.

Haydar Ali'nin Bozo'dan uzaklaşmak istemesi Sultan'ı endişelendirirken Ceylan'ın evliliğinde de yeni bir kriz yaşandı. Bozo'yu Derya'nın odasında gören Ceylan, valizini alarak evi terk etti ve Haydar Ali ile Sultan'ın yanına yerleşti.

Diğer taraftan Bozo, Rüzgar'la arasındaki düşmanlığı sona erdirmek amacıyla Gülsüm Ana'nın evinde bir görüşme ayarladı. Ancak geçmişte yaşananları geride bırakmaya niyeti olmayan Rüzgar'ın öfkesi, iki eski dostun karşı karşıya gelmesine neden oldu.

YERALTI 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

NOW TV'nin yayın düzenine göre Yeraltı dizisi çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Takvimde bir değişiklik olmaması durumunda dizinin 23. bölümünün 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. Yeni bölümün kesin yayın bilgisi için NOW TV'nin güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Deniz Can Aktaş – Haydar Ali Aslan

Devrim Özkan – Halide Ceylan

Uraz Kaygılaroğlu – Bozkurt Hanoğlu

Sümeyye Aydoğan – Sultan Hanoğlu

İsmail Hacıoğlu – Rüzgar

Mehmet Yılmaz Ak – Yılmaz Doğan

Şükran Ovalı – Derya

Burak Sevinç – Merdan Hanoğlu

Ülkü Hilal Çiftçi – Melek Aslan