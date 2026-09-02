Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon ne zaman, hangi gün?

Yeraltı dizisi, gerilim dozu yüksek sezon finalinin ardından yeniden gündemde. Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? Haydar Ali, Kartal, Bozo, Ceylan ve Azize cephesinde yaşanan gelişmelerin ardından dizinin yeni sezonunda hikâyenin nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeraltı dizisinin 2. sezonunun Eylül sonu ile Ekim ayı başı gibi başlaması bekleniyor. Dizinin yeni sezonunun hangi gün ekrana geleceğine ilişkin kesin tarih ise henüz açıklanmadı. İlk sezon boyunca çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan yapım, 16. bölümüyle sezon finaline gitmişti. Final bölümünün ardından yeni sezon takvimine ilişkin araştırmalar da yeniden yoğunlaştı.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizinin takipçileri, sezon finali sonrası yaşanan belirsizliklerin nasıl devam edeceğini görmek için yeni bölümleri bekliyor. İkinci sezonun başlangıcına ilişkin beklenti Eylül ayının son günleri ile Ekim ayının ilk günleri üzerinde yoğunlaşırken, kesin yayın tarihi için yapılacak açıklama bekleniyor.

YERALTI 1. SEZON NASIL BİTMİŞTİ?

Yeraltı’nın sezon finalinde Haydar Ali ile Kartal’ın karşı karşıya gelmesi hikayedeki dengeleri değiştiren gelişmelerden biri oldu. Boğazın ortasında başlayan hesaplaşmada Haydar Ali, yalnızca Kartal’la değil kendi kaderiyle de yüzleşmek zorunda kaldı. Aynı bölümde Bozo’nun Haydar Ali’ye yönelik planları farklı bir boyuta taşınırken, Haydar Ali için yeni bir yolun kapısı açıldı. Alacağı kararların yalnızca kendi hayatını değil çevresindeki herkesin geleceğini de etkileyeceği bir sürece girildi.

Ceylan, Haydar Ali’nin gerçekten gitmeye niyetli olduğunu hissetmesine rağmen bunu kabullenmekte zorlanırken, Bozo ise Ceylan’la yeni bir hayat kurma düşüncesini sürdürdü ve çevresindeki kişiler için yeni planlar yapmaya başladı. Bozo’nun geleceğe ilişkin kurduğu düzen bazı kişiler açısından büyük bir tehdide dönüşürken, Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar da yıllardır devam eden düşmanlıkların ardından kurulan dengeleri ve bazı ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşıdı. Yeraltı’nın kapılarının Haydar Ali için ilk kez aralanmasıyla sezon, onun atacağı adımın kendisini tek güç haline getirip getirmeyeceği ya da geri dönüşü olmayan bir karanlığa sürükleyip sürüklemeyeceği sorusuyla sona erdi.