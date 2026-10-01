Yeraltı 17. bölüm Full HD izle! Yeraltı 17. bölüm yeni bölüm neden yok, yayınlanmadı? Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Yeraltı dizisinin yeni bölümünün bugün yayınlanmaması izleyicilerin gündeminde yer aldı. Özel bölümün ardından yeni bölüm tarihini merak eden izleyiciler, "Yeraltı yeni bölüm neden yayınlanmadı?" ve "Yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

YERALTI 17. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Yeraltı dizisi, özel bölümüyle ekranlara geldi. Özel bölümün ardından yeni bölümün yayınlanmaması izleyicilerin dikkatini çekerken, Yeraltı 17. bölüm Full HD izle araması da gündeme geldi. Dizinin yeni sezon başlangıç tarihi ve yeni bölüm yayın takvimi araştırılıyor.

YERALTI YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Yeraltı dizisinin yeni sezonu henüz başlamadığı için dizinin bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Televizyon ekranlarında özel bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler, yeni bölümün neden ekrana gelmediğini araştırmaya başladı.

NOW TV tarafından açıklanan bilgilere göre Yeraltı dizisinin yeni sezonu 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak. Yeni sezonla birlikte dizinin yeni bölümleri her hafta çarşamba günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.

Bu nedenle özel bölümün ardından yeni bölümün yayınlanmaması, dizinin yeni sezonunun henüz başlamamış olmasından kaynaklanıyor.

YERALTI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeraltı dizisinin yeni sezonu 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak. Dizinin yeni bölümüne ait ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda yer alan bilgilere göre yeni bölüm 7 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

YERALTI OYUNCU KADROSU

Deniz Can Aktaş

Devrim Özkan

Uraz Kaygılaroğlu

Sümeyye Aydoğan

Mehmet Yılmaz Ak

Burak Sevinç

Ülkü Hilal Çiftçi

Ekin Mert Daymaz

Hülya Gülşen

Koray Şahinbaş

Emir Benderlioğlu

Nilay Erdönmez

Sunay Kurtuluş

Ekin Aksoy

İsmail Hacıoğlu

Şükran Ovalı

Azra Aksu

Ekrem Taner